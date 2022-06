Grande Fratello Vip, Jessica Selassié si arrende e conferma: Barù si è fidanzato!

Gossip TV

Jessica Selassié avverte i fan del Grande Fratello Vip: con Barù non potrà mai esserci più niente, lui è fidanzato.

I fan dei Jerù devono concludere la loro strenua resistenza dopo l’ultimo sfogo della vincitrice della sesta stagione del Grande Fratello Vip. A seguito dei rumors sulla nuova fiamma di Barù, Jessica Selassié è costretta ad ammettere che tra lei e il gieffino non ci sarà mai nulla, poi conferma il gossip su Ludovica Perissinotto.

Grande Fratello Vip, Jessica si arrende: Barù ha un’altra!

Durante la messa in onda della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si è creato un fandom senza precedenti che ha sostenuto il feeling nato tra Jessica Selassié, vincitrice del reality show di Canale5, e Barù. I telespettatori, infatti, non hanno potuto non notare la vicinanza sospetta tra i due gieffini, fatta di sguardi maliziosi, abbracci rubati e momenti di dolcezza, nonostante le dichiarazioni contrastanti di Barù che più volte ha precisato di non provare amore per la bella principessa etiope. Dopo un momento di scombussolamento dovuto alla fine del Gf Vip, Jessica e Barù sono tornati uniti e la gieffina si è mostrata felice durante l’inaugurazione del ristorante del suo amato, certa di poter tornare a parlare con lui di un futuro insieme. La speranza, tuttavia, è stata spazzata completamente dalla paparazzata di Barù in compagnia della modella Ludovica Perissinotto. Dopo questo avvistamento, confermato anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Jessica ha deciso di rompere il silenzio con un lungo sfogo su Instagram.

“Ciao a tutti! Volevo dirvi che visto le ultime notizie vorrei fare una precisione. Io ho sempre che io e Barù abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jerù, nonostante noi non siamo una coppia. I Jerù hanno sognato con me un qualcosa di più ma purtroppo non credo a oggi ci sia la voglia e il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù. Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarò sempre come lui per me. Da oggi i Jerù potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia. Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni e il bene che mi volete. Vi voglio bene”.

Insomma, a malincuore Jessica ha rinunciato pubblicamente a Barù, ormai certa che per loro non ci sarà un futuro, almeno per il momento. Nel frattempo, la principessa etiope suscita l’ interesse di un ex di Uomini e Donne, il quale si dice pronto a conoscerla meglio anche subito.

