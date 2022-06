Grande Fratello Vip, Barù e Jessica Selassié ci riprovano? Lui intanto incontra l’ex

Gossip TV

Dopo essere stato avvistato in compagnia dell’ex Victoria Cabello, Barù e Jessica Selassié si incontrano durante una cena tra ex del Grande Fratello Vip.

I fan della coppia Barù e Jessica Selassié, che sin dai primi approcci nella casa del Grande Fratello Vip desiderano vederli insieme con tanto di lieto fine, non si arrendono. La notizia che la bella principessa persiana ha trascorso la serata nel ristorante di Barù riaccende la speranza, peccato che lui poi trascorra il suo tempo libero con l’ex fidanzata Victoria Cabello.

Gf Vip, Barù indeciso? Ecco come stanno le cose

Nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono nati tanti flirt nella casa più spiata d’Italia, ma l’unico che ha fatto sognare i fan è quello che non si è mai tramutato in un’autentica storia d’amore. Il feeling tra Barù e Jessica Selassié è innegabile e la principessa etiope non ha nascosto di essersi sentita piuttosto presa dalla relazione con il gieffino il quale, al contrario, una volta lasciata Cinecittà ha messo in chiaro di non aver alcuna mira romantica.

Nonostante tutto, i fan di Jessica e Barù ci sperano ancora soprattutto dopo aver saputo che la vincitrice del Gf Vip si è recata a cena nel ristorante del nipote di Costantino Della Gherardesca, per la seconda volta di fila in poche settimane. Insomma, sembra che Jessica e Barù abbiano ripreso a frequentarsi dopo l’iniziale freddezza da parte della principessa, che è rimasta scossa dalle affermazioni crude del gieffino sul loro rapporto e su un possibile futuro insieme.

Fino a qui tutto bene, non fosse che Barù sembra concedere ben più del suo tempo libero alla storica ex Victoria Cabello, ovvero la vincitrice di Pechino Express. Tutto farebbe presagire che tra i due sia in atto un ritorno di fiamma, per la disperazione dei fan dei Jerù, ma fortunatamente per loro la realtà è ben diversa. Victoria e Barù sono semplicemente amici, rimasti in ottimi rapporti dopo una relazione lunga e importante. Ciò non toglie che, apurato che con Victoria non vi sia nulla di proibito, il cuore di Barù non sia ancora pronto per Jessica e potrebbe non essere pronto mai.

