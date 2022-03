Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e il figlio di Bob Marley: esplode il gossip!

Gossip TV

Sembra che Rohan Marley abbia un debole per la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Le sorelle Selassié hanno conquistato proprio tutti grazie al loro percorso nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta è Jessica, vincitrice della sesta edizione del reality show di Canale5, ad aver attirato una personalità molto famosa a livello internazionale, che sembra pronto a farle una corte spietata sui social.

Grande Fratello Vip, Jessica ha un nuovo (famoso) corteggiatore?

Jessica Selassié ha trionfato, portando a casa la vittoria dopo un percorso intenso nella casa del Grande Fratello Vip. Qui, la bella principessa etiope si è invaghita di Barù, costruendo con lui un rapporto fatto di sguardi, piccoli gesti e grandi confessioni che ha fatto nascere un vero e proprio fandom, sotto la bandiera di Jerù. Conclusa l’avventura nella casa più spiata d’Italia, Jessica e Barù hanno deluso tutti coloro che speravano di vederli insieme ad amoreggiare sui social, e nessuno sa se il feeling nato tra loro è destinato a continuare o meno in futuro.

Nel frattempo, Jessica e le sorelle hanno conquistato una larga fetta di pubblico, arrivando ad essere note anche tra personaggi di alto calibro nazionale e internazionale. Mentre Lulù ha ricevuto i complimenti di un rapper italiano, che ha seguito l’elogio dell’artista Cardi B, per Jessica sembra esserci un nuovo spasimante molto noto. Si tratta di Rohan Marley, figlio del grande Bob Marley, che ha iniziato a seguire su Instagram l’ex gieffina e ha commentato anche l’ultimo post pubblicato da Jessica.

La principessa non ha fatto menzione del fatto, ma chissà che Rohan avrà colto la palla al balzo per scriverle anche in chat privata e corteggiarla, oppure si tratta semplicemente di una simpatia a distanza, non destinata a sbocciare in qualcosa di più. Nel frattempo, tutti si chiedono: Barù come reagirà alla notizia che Selassié ha trovato un nuovo, e validissimo, corteggiatore? L’ex gieffino ha rivelato la verità sulle indiscrezioni che lo vorrebbero a L’Isola dei Famosi, in un ruolo inedito, grazie al suo manager che ha fatto luce sul gossip.

