Grande Fratello Vip, Jessica Selassié commenta lo sfogo tremendo di Barù

Pochi giorni fa, Barù si è scagliato contro i sostenitori dei Jeru durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ora arriva il commento di Jessica Selassié.

Protagonista amatissima della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié si gode la notorietà senza aver cambiato radicalmente la sua vita, continuando ad essere la dolce e bella principessa etiope che ha incantato il pubblico di Canale 5 al punto di spingerlo a concederle la vittoria. Dopo aver ascoltato lo sfogo allucinante di Barù Gaetani, Jessica ha commentato così.

Grande Fratello Vip, Jessica Selassié interviene dopo le parole di Barù

Nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip è nata una simpatia particolare tra Jessica Selassié e Barù, per i quali hanno tifato tantissimi fan sotto al nome di Jeru. Il flirt non è mai sbocciato e, a distanza di quasi un anno, continuano le polemiche e, soprattutto, continua il tifo sfegatato per questa coppia mai realmente esistita. Pochi giorni fa, Barù ha sbottato contro i fan dei Jeru, lasciandosi andare a commenti crudi e affermazioni molto forti. Ospite di Casa Chi, Jessica ha voluto commentare così:

“Ho letto dello sfogo di Barù. Preferisco non commentare per non alimentare cose inutili. Ci stanno gli sfoghi, le giornate no le abbiamo tutti. Ce la prendiamo anche con chi non dovremmo, ma dovuto anche ad altre questioni. Ad alcuni piace un po’ scavare. So che è lo scotto da pagare, io anche essendo fan di qualcuno non mi metterei a fare questo”.

Dopo aver difeso Oriana Marzoli criticando Antonino Spinalbese, Jessica ha rivelato di trovare perfetta Antonella Fiordelisi per il Gf Vip, sebbene qualche infelice scivolone su Micol Incorvaia. Mentre la principessa etiope ha difeso la sorella di Clizia dalle parole di Patrizia Rossetti, che ci è andata giù pesante con la giovane siciliana, la sorella Clarissa ha voluto spiegare in che rapporti sono con Manuel Bortuzzo, dopo la drammatica rottura con Lulù.

“Non abbiamo sentito Manuel purtroppo, non noi lo abbiamo mai odiato, vogliamo a lui troppo bene. Con nostra sorella si sono amati e non potrei mai odiarlo. Se un giorno potessimo tornare tutti amici lo vorrei tanto, per me lui sarà sempre speciale”.

