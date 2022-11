Gf Vip, Barù, furia contro i fan che tifavano per lui e Jessica Selassié: "Stalking, non state bene"

Gossip TV

Il nipote di Costantino della Gherardesca, Barù Gaetani, si è scagliato duramente contro i fan Jeru, i sostenitori della coppia formata dall'ex gieffino e la vincitrice del reality, Jessica Selassié.

Grande Fratello Vip, Barù contro i Jeru

Al Gf Vip, Il foodblogger toscano si era fatto notare per il suo carattere piuttosto diretto e pungente, ma, soprattutto per il rapporto che aveva instaurato con Jessica, vincitrice dell'edizione. E proprio grazie a questa loro vicinanza che Barù ha potuto contare sull'affetto dei fan che lo hanno portato dritto in finale. Il rapporto con la Selassiè, dopo la fine del reality, non è comunque evoluto in nessun modo e tra di loro è rimasta solo un'amicizia. L'affetto e il sostegno dei fan della coppia, tuttavia, sembra abbia portato all'esasperazione l'ex gieffino che sui social ha parlato persino di "stalking".Ecco cosa ha dichiarato Barù rispondendo ad una domanda dei fan:

"Addirittura c’è certa gente che segue i miei amici, che manda messaggi, che rompe i c*glioni, ti sembra una roba giusta? Poi ragazzi basta, era una roba che non è mai esistita, ho sempre detto no grazie, “non voglio fare parte di questa cosa”. Se mi supportate e se supportate l’altra persona singolarmente va benissimo, ma non vedo perché bisogna ancora andare avanti. E per favore, smettetela di seguire i miei amici e romperli i c*glioni, ma vi rendete conto? Siete stalking, non state bene. Vi sembra una cosa giusta, normale?"

I social si sono immediatamente divisi tra chi ha dato ragione all'ex gieffino e chi ha considerato il comportamento di Barù piuttosto scortese.

