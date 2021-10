Grande Fratello Vip, Jessica Selassié al limite con le sorelle: il web fa una richiesta ad Alfonso Signorini

Gossip TV

Il popolo del web, vedendo Jessica penalizzata dalle sorelle Lulù e Clarissa, fa una richiesta al presentatore del GF Vip.

Cresce la tensione tra le sorelle Hailé Selassié. Dopo le prime settimane di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip, Jessica ha iniziato a mostrare segni di insofferenza e i fan del reality show di Canale5, chiedono ad Alfonso Signorini di separarle e abolire il concorrente unico, per permettere alla principessa di fare il suo percorso senza essere condizionata da Lucrezia e Clarissa.

Grande Fratello Vip, il web dalla parte di Jessica Hailé Selassié

Nella casa del Grande Fratello Vip rischia di consumarsi un dramma familiare. Le sorelle Hailé Selassié sono entrate nella casa più spiata d’Italia con la promessa di sostenersi, pur premettendo di avere caratteri e temperamenti totalmente differenti. Negli ultimi giorni, tuttavia, Jessica sembra sempre più insofferente alle scenate della sorella Lulù, che sta attraversando un momento difficile a causa del repentino distacco di Manuel Bortuzzo. Data la situazione, Lucrezia è molto più suscettibile nei confronti delle sorelle e in particolare di Jessica, delusa dalle bugie di Samy Youssef, alla quale ha risposto più volte in cagnesco senza un’apparente ragione.

Prima, Lulù ha accusato la sorella maggiore di non ascoltare lo sfogo su Manuel, poi l’ha trattata male quando Jessica si è scomodata per portarle un piatto di pasta, che lei non ha richiesto, fino ad inverirle contro perché non le ha fatto trovare pronto un vestito da indossare per la diretta. L’atteggiamento di Lulù inizia ad infastidire il popolo del web certo che, a causa della principessa, anche Jessica ci rimetterà finendo al televoto.

Ma siamo sicuri che Jessica è una sorella e non la servitù? Ogni mattina chiede a Lulu cosa vuole e le prepara tutto mentre lei guarda. Adesso “vuoi un po’ di pane”. “Si dai”. E glielo sta preparando... ma è incredibilemente dolce la amo #gfvip — Ms1801 (@Ms18013) October 8, 2021

Per questo motivo, prima delle Nomination di questa sera, i fan del Gf Vip hanno chiesto a gran voce ad Alfonso Signorini di separare la tre sorelle. Secondo i telespettatori, infatti, saranno in molti a spedire le Selassié al televoto a causa di Lulù e Clarissa, spesso inserita nelle dinamiche più feroci che si consumano a casa, e tutti vogliono che Jessica abbia la possibilità di fare il suo percorso senza condizionamenti. Signorini accoglierà la richiesta?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.