Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova e Luca Onestini: la modella svela la verità sul loro addio (VIDEO)

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri giovedì 16 febbraio 2023, Ivana Mrazova ha deciso di rompere il silenzio e svelare qualche dettaglio in più sulla rottura con il suo ex Luca Onestini. Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio, ricordandovi che le puntate del Gf Vip sono disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.

La verità di Ivana Mrazova sulla rottura con Luca Onestini

Il rapporto tra Ivana Mrazova e Luca Onestini continua ad appassionare tutti sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Interpellata da Alfonso Signorini durante l'ultima diretta, la bella modella ha ricordato alcuni momenti molto difficili della sua vita e analizzato le cause che l'hanno portata a separarsi dall'ex tronista di Uomini e Donne:

La scomparsa del papà ha ferito profondamente Ivana, che non ha trovato il sostegno che sperava del suo amato Luca. La distanza fisica poi, dovuta alla pandemia, ha peggiorato la situazione. I due hanno iniziato a litigare, anche per cose inutili, fino a quando non hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d'amore:

Sono subentrate litigate inutili. Avevo bisogno di supporto psicologo, non che mi raggiungesse, sapevo che non era possibile. Il lutto di mio papà, il fatto di Luca… E poi si sono aggiunte altre cose. Mia nonna ha scoperto di avere un cancro. Ogni volta che ci allontanavamo abbiamo fatto un po’ fatica. Quando stiamo insieme, stiamo molto bene insieme. Quando ci allontanavamo era sempre un po’ un casino.

Se ho paura di lasciarmi andare di nuovo? Certo, pensavo che fosse l’uomo della mia vita. Oggi cosa ti rispondo? Non lo so, è difficile. Sono rimasta un po’ delusa, non riuscivo bene a gestire i dolori. Infatti quando ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ho chiarito che ho tutte le cose dentro perché le avevo messe da parte per gli altri problemi. Luca è una persona molto sensibile. Visto che ci sono state un po’ di cose, come la pandemia, si è un po’ spaventato.

Ivana Mrazova e Luca Onestini: la confessione di Signorini sulla coppia

Dopo aver ascoltato le parole di Ivana, Signorini è intervenuto per dire la sua:

Tu ti porti dentro una ferita che non è mai guarita, non ha mai avuto il coraggio di parlare di questa ferita guardando Luca negli occhi. Devi essere sincera. La storia è finita perché non ti è stato vicino quando ne avevi bisogno. Devi trovare il coraggio di parlargliene in modo da sanare un rapporto rimasto in sospeso. Noi facciamo il tifo per voi due.