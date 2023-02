Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova affronta Nikita Pelizon: “Adesso basta! Accetta il no di Luca Onestini"

Gossip TV

Ivana Mrazova consiglia a Nikita Pelizon di accettare la decisione di Luca Onestini al Gf Vip.

L'ultima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 9 febbraio 2023 su Canale 5, è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Tra i tanti temi trattati anche il ritorno nella Casa di Ivana Mrazova, che ha preso posizione contro Nikita Pelizon e difeso apertamente il suo ex fidanzato Luca Onestini.

Ivana Mrazova dalla parte di Luca Onestini

Dopo aver affrontato Antonella Fiordelisi, che è tornata a parlare di bullismo nella Casa del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto parlare di Nikita Pelizon, finita nuovamente in crisi per il comportamento assunto da Luca Onestini nei suoi confronti dopo l'ingresso di Ivana Mrazova. Un atteggiamento che ha infastidito, e non poco, l'ex tronista di Uomini e Donne che, rivolgendosi alla sua ex, ha dichiarato:

Non rispondere a questa che poi viene a chiederti delle informazioni, vuole sapere [...] Non so più cosa pensare. Meno di così con lei non so cosa fare. Mi sembra che ci stia marciando, non ci parliamo da due mesi e faccio fatica a crederci. Se è vero che sta così mi dispiace ma ci credo poco. Questa tragedia che dura da tempo manco se avessimo avuto una storia d'amore è clamorosamente esagerata.

A prendere le difese di Onestini è stata proprio la bella Ivana che, senza mezzi termini, ha invitato Nikita ad allontanarsi dal suo ex fidanzato:

Sono un po' basita da questa situazione perché tra loro non è successo niente. Posso capire che sia presa da lui ma Luca è stato chiaro. Voglio consigliare a Nikita di accettare il no, anche basta.

