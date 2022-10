Grande Fratello Vip, interviene lo staff di Nikita Pelizon: "Chiediamo serissimi provvedimenti"

Gossip TV

Nuova bufera Grande Fratello Vip, dopo Marco Bellavia arriva l'accusa di bullismo anche nei confronti di Nikita Pelizon.

Nuova bufera al Grande Fratello Vip. In seguito a insulti e gesti decisamente deprecabili, è intervenuto poco fa lo staff di Nikita Pelizon riassumendo tutti i comportamenti dei gieffini nei suoi confronti e chiedendo immediati e seri provvedimenti.

Gf Vip, lo staff di Nikita a gamba tesa: "Increduli ed indignati per il trattamento che alcuni concorrenti le riservano"

Ecco cosa si legge su Instagram:

“Dobbiamo intervenire nuovamente, anche a seguito dei messaggi che ci arrivano da parte di telespettatori

increduli ed indignati per il trattamento che alcuni concorrenti riservano a Nikita.

Per elencarne solo alcune :

-porta iella

-demente

-limitata

-è rimasta sotto da droghe

-può morire davanti la mia porta

-faccia di *erda

-la calpesto, le avrei dato un cazzotto

-fino a sputare a terra dopo che passa Nikita, gesto inqualificabile, immortalato e che ora gira su tutti i siti ed account, gesto non degno di una trasmissione televisiva di alto ascolto quale il GF Vip ed in totale contrasto, in uno con le volgari espressioni usate, con il codice etico che viene fatto sottoscrivere a tutti i concorrenti.Sono solo alcune delle parole usate e dei gesti commessi.

NON SE NE PUÒ PIÙ.

Chiediamo ufficialmente al @grandefratellotv di prendere

serissimi provvedimenti”.

Dopo il caso Marco Bellavia, sembra in arrivo un nuovo tsunami per il reality show targato Mediaset. I gieffini sono accusati anche di ripetuti comportamenti giudicati inaccettabili e discriminatori. Ieri, la termine della puntata, Eleonoire Ferruzzi ha sputato a terra dopo l'arrivo di Nikita. Un gesto che ha indignato il publico e che per molti dovrebbe sancire la squalifica per la Ferruzzi. La settima edizione continua ad scrivere decisamente brutte pagine di televisione.

