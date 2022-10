Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi gesto orribile: sputa a terra all'arrivo di Nikita [VIDEO]

Gossip TV

Dopo l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi si macchia di un gesto deprecabile nei confronti di Nikita: la reazione di Antonino Spinalbese.

Poco dopo la diretta dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi che negli ultimi giorni trascorsi nella Casa si sta dimostrando sempre più intollerante nei confronti di Nikita Pelizon, si è macchiata di un gesto deprecabile verso la modella triestina.

Gf Vip, Elenoire Ferruzzi sputa a terra dopo l'arrivo di Nikita

La Feruzzi, in giardino con Antonino, poco dopo l'arrivo di Nikita, ha sputato per terra per manifestare tutto il suo disprezzo. Il tutto è avvenuto davanti all'ex di Belen, l'unico gieffino presente che dopo aver assistito alla scena è scoppiato a ridere.

Il web è già letteramente in rivolta condannando il brutto gesto della Ferruzzi. Durante la puntata, tra le due Vipponi ci sono stati diversi confronti al veleno e dopo la sorpresa alla Pelizon che ha avuto modo di incontrare la sorella Jessica e il fratello Raffaele dopo aver raccontato del suo drammatico passato, tutti i gieffini si sono alzati per abbracciarla tranne Pamela Prati (che lamentava dei dolori all'addome) e appunto la Ferruzzi che ha replicato al conduttore di non riuscire a essere ipocrita e quindi di aver scelto di restare seduta sul divano ( gesto peraltro apprezzato da Sonia Bruganelli).

Anche dalla Ferruzzi (così come Ciacci) ci si aspettava senz'altro un comportamento meno intransigente dinnanzi a ciò che è ha passato la 46enne trans che nella vita si è scontrata spesso con gli atteggiamenti intolleranti delle persone.

Chissà se nella prossima puntata, in programma giovedì, si parlerà di questo episodio o se sarà un'altra un'occasione per apprezzare la sua coerenza. Il pubblico chiede già a gran voce un provvedimento disciplinare, condannando un gesto davvero riprovevole e fuori luogo.

Elenoire che sputa per terra mentre passa Nikita

CHE POCHEZZA INTELLETTUALE#gfvip pic.twitter.com/qB6xVjbu73 — eric⁴ (seeing pinks in 🗼) (@italbguy) October 25, 2022

