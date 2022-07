Grande Fratello Vip: il ritorno inaspettato di tre ex amati e discussi gieffini, la clamorosa indiscrezione

Gossip TV

Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani pronti a tornare nella Casa del Grande Fratello Vip?

Il Grande Fratello Vip è finito pochi mesi fa, ma la produzione e Alfonso Signorini sono già al lavoro per la formazione del cast della nuova edizione. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, a fare il loro ingresso nella Casa di Cinecittà saranno anche tre ex amati e discussi gieffini, ovvero Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani.

Il ritorno di Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani al Gf Vip

Fervono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo settembre 2022 su Canale 5. Ma chi saranno i Vip che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Venza, assisteremo al ritorno di ben tre ex amati e discussi concorrenti del reality show condotto da Signorini.

I tre ex concorrenti in questione sarebbero Alex Belli, al centro del gossip per il famoso "triangolo amoroso" con Delia Duran e Soleil Sorge, di Giucas Casella e Francesca Cipriani. Stando alle parole dell'influencer, però, potrebbero tornare al Gf Vip solo per alcune puntate per movimentare le dinamiche del gioco: "Loro tre potrebbero rientrare per alcune puntate nella prossima edizione".

Ma non è finita qua perché, nelle ultime ore, anche Dagospia ha lanciato uno scoop riguardante il ritorno nella Casa di Patrizia De Blanck: "Si dice che potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram". Sarà davvero così? Staremo a vedere!

