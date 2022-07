Grande Fratello Vip: Patrizia De Blanck pronta a tornare nella Casa insieme al suo amico influencer, l'indiscrezione!

Gossip TV

Le ultime indiscrezioni sul possibile cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Fervono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip, che tornerà in onda il prossimo settembre su Canale 5 e sarà condotta da Alfonso Signorini. Stando alle ultime indiscrezioni, la Contessa Patrizia De Blanck potrebbe tornare nella Casa di Cinecittà insieme all'amico Lorenzo Castelluccio.

Grande ritorno di Patrizia De Blanck al Gf Vip, le ultime indiscrezioni

Colpo di scena! Patrizia De Blanck è pronta a tornare al Grande Fratello Vip? A lanciare l'indiscrezione è Dagospia, che ha parlato di un possibile ritorno della Contessa nella famosa Casa di Cinecittà, questa volta però in compagnia di un suo amico influencer Lorenzo Castelluccio:

Nathalie Caldonazzo si è candidata come oponionista del GF Vip. Adriana Volpe invece sta facendo finta di non rosicare per la riconferma di Sonia Bruganelli. Invece Patrizia De Blanck potrebbe entrare nella casa con l’amico influencer Lorenzo Castelluccio.

Dopo essersi resa protagonista di un duro confronto nella Casa con la Marchesa D’Aragona e aver partecipato come concorrente alla quinta edizione del Gf Vip, la madre di Giada De Blanck sarebbe in lizza per partecipare alla nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Signorini. Sarà davvero così? Non solo. Sembrerebbe che, tra gli altri, farà parte del cast del reality show anche Elisa Esposito, la giovane TikToker divenuta celebre nell'ultimo periodo per le sue "lezioni" di corsivo parlato.

