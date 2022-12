Grande Fratello Vip, Il padre di Antonella Fiordelisi massacrato dall'ex fidanzato della figlia: "Pagliaccio, riprenditi"

Gossip TV

Stefano Fiordelisi ha festeggiato la vittoria della figlia come preferita al televoto nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip. L'ex della figlia, Gianluca Benincasa, lo asfaltata sui social.

Ieri, lunedì 26 dicembre 2022, è andata in onda la venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip. L'ultimo appuntamento con il reality show targato Mediaset ha consacrato Antonella Fiordelisi come la preferita del pubblico.

Gf Vip, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi demolisce il padre della gieffina

L'influencer ha vinto la sfida al televoto contro Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonino Spinalbese. L'esito della votazione ha alimentato un serie di polemiche sull'ipotesi di un televoto truccato in quanto il popolo del web era schierato nettamente contro Antonella preferendola alla sua acerrima rivale Oriana che a sua volta è finita in nomination proprio per volontà della Fiordelisi.

A festeggiare la vittoria forse inaspettata dell'ex schermitrice, è stato, in primis il suo amatissimo padre, Stefano Fiordelisi che ha lanciato anche alcune frecciatine a Guendalina Tavassi che ha manifestato un grande disappunto per l'esito del televoto.

Il comportamento di papà Fiordelisi non è di certo piaciuto all’ex fidanzato della figlia, Gianluca Benincasa che nelle scorse settimane ha avuto moto di rivedere Antonella per un confronto e in quell'occasione gli ha comunicato di non provare più niente per lui e di essere innamorata di Donnamaria.

Gianluca, ha commentato gli atteggiamenti del padre di Antonella, definendolo un pagliaccio che sta fomentando solo odio e imbarazzo:

"Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra? Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico, un fallimento di vita. S.F. Riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di me**a, quando vivrà la vita reale, non ci sarà nessun televoto che la salverà e il tuo fallimento genitoriale le avrà chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire di un’Italia intera. Ps: le canzoni che scegli sono pessime."

