Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi sbotta sui social per la vittoria di Antonella Fiordelisi al televoto: "È scandaloso"

Antonella Fiordelisi è la preferita dal pubblico del Gf Vip, lo sfogo sui social di Guendalina Tavassi.

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è stata eletta come preferita dal pubblico, battendo Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Sarah Altobello. Un risultato inaspettato che ha suscitato il caos su Twitter e che ha provocato la reazione sui social di Guendalina Tavassi.

Lo sfogo di Guendalina Tavassi dopo la vittoria di Antonella Fiordelisi al televoto del Gf Vip

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto l'addio definitivo dal gioco di Luca Salatino e la vittoria di Antonella Fiordelisi al televoto. Tutto è iniziato con Alfonso Signorini che ha deciso di fare uno scherzo ai concorrenti riguardo l'eliminazione della serata. In realtà, il televoto ha sancito la preferita del pubblico e ad essere incoronata è stata proprio la fidanzata di Edoardo Donnamaria.

Un risultato che ha letteralmente spiazzato tutti visto che in tutti i sondaggi web era in netto vantaggio Oriana Marzoli. A commentare l'esito del televoto ci ha pensato anche Guendalina Tavassi. Come riportato da Biccy, la sorella di Edoardo ha infatti deciso di intervenire sui social per dire la sua e attaccare nuovamente Antonella:

Ragazzi questo è uno scandalo. Sì, è veramente una cosa scandalosa, io vorrei solo dire ad Antonella che i suoi veri fan sono dei bot. Poraccia è convinta, ma davvero. Io vorrei solo che tutti sapessero che realmente qui fuori tutti quanti schifiamo Vittimella. Questa è la verità e non quella che si è vista lì dentro prima...

