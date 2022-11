Grande Fratello Vip, il motivo dell'antipatia di Sonia Bruganelli nei confronti di Giulia Salemi: spunta un vecchio video

Gossip TV

Sul web è emerso un video cui la Bruganelli attaccava ferocemente Giulia Salemi per difendere Elisabetta Gregoraci: l'astio della moglie di Bonolis nei confronti dell'influencer italo -persiana è legato a questo? L'opinionista del Gf Vip travolta dalle critiche.

Nel corso della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip hanno tenuto baco le (turbolenti) vicende tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese ma, fuori dalla Casa di Cinecittà, la disputa tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi ha catalizzato in egual misura l'attenzione dei telespettatori e del web.

Gf Vip, spunta un vecchio video in cui la Bruganelli attacca ferocemente Giulia Salemi

La moglie di Paolo Bonolis, dopo aver discusso per un'intera edizione con l'ex collega Adriana Volpe, quest'anno sembra non digerire la Salemi e nel corso della puntata di ieri, ha lanciato diverse frecciatine fuori luogo sul suo outfit e poi sull'opinione di Giulia in merito alla Marzoli. Nel web si leggono tante critiche nei confronti dell'opinionista che sembra non riuscire a competere con donne intelligenti, mostrando di temerle molto. Alfonso Signorini, nel corso della diretta, non si è risparmiato nei confronti dell'opinionista, facendo intendere una certa esasperazione nel vederla sempre in contrasto con le colleghe.

Nel caso della Salemi, però, ci potrebbe essere altro. Come riportato dalle colleghe di Blogtivvu, infatti, è emerso un vecchio video della Bruganelli con dichiarazioni al veleno contro Giulia. Nella fattispecie nel tentativo di prendere le parti di Elisabetta Gregoraci, la moglie di Bonolis ha dichiarato:

"Giulia era la ragazza che andò al Festival di Venezia col vestito aperto insieme a Dayane Mello, quindi di che cosa stiamo parlando?"

Parole piuttosto taglienti che potrebbero spiegare l'antipatia della Bruganelli nei confronti di Giulia Salemi, la quale, nel mentre, continua ad avere sempre più consensi tanto che in molti la vorrebbero vedere proprio al posto della sua attuale rivale.

