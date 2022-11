Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli travolta dalle critiche dopo la puntata, lei commenta ironica: "Mi licenzierò"

Gossip TV

Dopo la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, la Bruganelli al centro di una bufera mediatica: i telespettatori si sono schierati con Giulia Salemi e Oriana Marzoli e criticano duramente la moglie di Bonolis

Gli interventi di Sonia Bruganelli nel corso della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, hanno scatenato il web contro l'opinionista.

Gf Vip, Sonia Bruganelli travolta dalle critiche dopo gli attacchi a Giulia Salemi e Oriana Marzoli

Centinaia e centinaia di utenti si sono scagliati duramente contro la moglie di Bonolis e il web, compreso il suo profilo Instagram ufficiale, è stato preso d'assalto dai telespettatori che stanno condannando duramente le sue prese di posizioni, a volte così contradditorie che sembrano persino banali provocazioni.

La Bruganelli non sembra digerire molto nemmeno le colleghe del reality, e come l'anno scorso con Adriana Volpe, quest'anno si è ritrovata Giulia Salemi, sempre brillante e pacata, la cui figura sembra indispettire molto la moglie di Bonolis.

All'inizio della puntata, la Bruganelli ha parlato dell'outfit della Salemi, lasciandosi andare a considerazioni fuori luogo. Stesso dicasi quando la Salemi, nel corso della diretta, ha difeso Oriana Marzoli, suscitando l'ira dell'opinionista che l'ha accusata di prendere le parti della venezuelana solo perché spinta dal "sentiment" del web. (Giulia quest'anno ha il ruolo di fare tenere il filo tra il popolo di Twitter e il reality). Alfonso Signorini ha fatto persino presente alla moglie di Bonolis che dopo Adriana Volpe ora c'è dell'astio con la Salemi e forse lui stesso non ne può più. Al termine della puntata, Giulia ha inoltre ironizzato che nel prossimo appuntamento forse le converrebbe indossare un giubbotto antiproiettile, e la Bruganelli le ha risposto gelando tutti: "Fai bene".

Sui social è partita una crociata contro l'opinionista nel cui profilo Instagram, come detto, si leggono solo feroci critiche.

"Vergognoso il modo in cui ti rapporti con altre donne! Scenda da quel piedistallo che non è nessuno. Hai fatto una pessima figura, ritirati che è meglio", e ancora: "La vecchiaia e l'invidia fa brutti scherzi. sei tutti fuorchè una signora", "Dimostrazione vivente che i soldi e la popolarità non rendono felici e soddisfatti", "Sei cattiva e invidiosa" , Sei gelosa marcia di Giulia".

Ad un utente che le ha consigliato di licenziarsi, la Bruganelli ha anche ironizzato:

"Sei la classica donna bigotta che attacca le altre donne e santifica gli uomini, sei incommentabile, licenziati" , "Ok mi licenziero", ha replicato l'opinionista con tante faccine sorridenti.

