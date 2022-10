Grande Fratello Vip, il marito di Giaele De Donà si rifiuta di farle una sorpresa a causa di Antonino Spinalbese!

Gossip TV

Sembra Brad non sia affatto felice della vicinanza tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, tanto da rifiutarsi di sorprende la moglie al Grande Fratello Vip per il suo compleanno.

Mentre nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà è impegnata a dimostrare che il suo rapporto con Antonino Spinalbese non è a senso unico, sembra che fuori da Cinecittà il marito Brad abbia preso una dura decisione. C’entra una sorpresa che la redazione avrebbe organizzato per il compleanno della gieffina.

Grande Fratello Vip, il marito di Giaele si ribella?

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese si sono avvicinati pericolosamente, settimana dopo settimana, nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer ha dichiarato sin dal suo ingresso a Cinecittà di essere impegnata in un matrimonio aperto con il facoltoso marito Brad, mentre l’hair-stylist ha parlato dell’unico amore della sua vita, ovvero la figlia Luna Marì, salvo poi sembrare sempre più diviso tra Giaele e Ginevra Lamborghini.

Nelle ultime ore, l’ex di Belen si è sbilanciato su Giaele, spiegando il motivo della loro grande vicinanza mentre lei si è mostrata offesa dal fatto che Antonino sembra essere intenzionato a far passare lei come unica colpevole di questa simpatia. Nel frattempo, nella nuova puntata di Casa Pipol, Samara Tramontana ha fatto rivelazioni su Brad ovvero il marito di Giaele, che avrebbe detto no ad una sorpresa per la consorte dopo averla vista tra le braccia di Antonino.

“Al Grande Fratello Vip è arrivata la richiesta del marito di Giaele che per il suo compleanno voleva farle una sorpresa molto grande, però non è successo nulla di tutto questo. Lui è praticamente scomparso da quando lei si è avvicinata molto ad Antonino. Nonostante lei in diretta avesse negato di provare qualcosa per lui stanno sempre insieme”.

Insomma, Brad sarebbe veramente furioso per tutto l’interesse che la moglie sta dimostrando per un altro uomo in mondovisione. Possibile che la sua decisione sia quella di prendere le distanze definitive dal rapporto con Giaele? Nel frattempo, Gabriele Parpiglia ha confidato anche che Spinalbese è sempre più in pensiero per la figlia Luna Marì e che vorrebbe poterla vedere, ma che la cosa è impossibile dato che Belen Rodriguez si è detta contraria sin da subito alla sua partecipazione al Gf Vip.

