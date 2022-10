Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese su Giaele De Donà: ''Sta sempre con me perché…''

Gossip TV

Antonino Spinalbese parla del rapporto con Giaele De Donà nella casa del Grande Fratello Vip, poi glissa su Ginevra Lamborghini.

Negli ultimi giorni, Giaele De Donà si è mostrata piuttosto furiosa con Antonino Spinalbese a causa del messaggio che il gieffino ha fatto trapelare, non prendendo posizione sul loro rapporto. Oggi, l’ex di Belen parla dell’influencer e rivela cosa ha detto di lei nel confessionale del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Antonino parla così di Giaele (VIDEO)

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sono apparsi molto vicini nelle ultime settimane, tanto da far scoppiare polemiche a causa del fatto che l’influencer è sposata e - pur vivendo una sorta di amore libero - si è mostrata più gelosa del fatto che l’ex di Belen potesse provare qualcosa per Ginevra Lamborghini, che preoccupata per la reazione del marito. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giaele è esplosa contro Antonino, accusandolo di far passare il messaggio che è lei a cercalo e a dipendere da questo rapporto, che invece è a doppio senso. Palando con Carolina Marconi e Alberto De Pisis, Spinalbese ha provato ad evitare questo spinoso argomento ma i due hanno insistito, accusandolo anche di non prendere posizioni nette.

“Tutti abbiamo che hai un debole per Ginevra, ma hai paura perché è fuori. Giaele è sposata e ci tiene al marito, la cosa che le dà fastidio è passare per una zecca perché anche tu la cerchi ma non prendi posizione”.

Carolina, che nonostante qualche piccola discussione e incomprensione è amica di Giaele, ha messo in guardia Antonino, il quale ha spiegato a sua volta di aver detto in confessionale che De Donà non è la sua personale ombra bensì è stata spinta verso di lui dal fatto di avere pochi rapporti al Gf Vip.

“Io ho fatto 50mila confessionali, nei quali dicevo che Giaele era sempre con me anche perché nessuno le parola. Io cercavo sempre di giustificarla, perché era la verità. Io dicevo a Giaele di fare amicizia, e ora che si è relazionata con Antonella io sono felice che stia con lei”.

