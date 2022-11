Grande Fratello Vip: il marito di Giaele De Donà interviene durante la puntata, lei minaccia di lasciare!

Gossip TV

Bradford rompe finalmente il silenzio, inviando una lettera alla moglie Giaele De Donà durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime settimane, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sono apparsi sempre più complici, tra grattini sotto le coperte e momenti di intimità che ben poco si sposano con il fatto che la gieffina sia legata sentimentalmente e legalmente al marito Bradford. Quest’ultimo, finalmente, ha rotto il silenzio inviando una dura lettera alla sua consorte durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, arriva la lettera del marito di Giaele (VIDEO)

Il marito di Giaele De Donà ha scelto la via del silenzio per lunghe settimane, evitando di commentare direttamente il comportamento di sua moglie nella casa del Grande Fratello Vip. La stilista, infatti, ha varcato la porta rossa di Cinecittà sbandierando il loro amore libero, il matrimonio aperto e poco ortodosso, per poi lanciarsi in una serie di complimenti ad Antonino Spinalbese. L’ex di Belen ha permesso a Giaele di avvicinarsi e tra i due ci sono stati tanti momenti intimi, anche sotto le coperte, che sono stati spiegati come momenti di confidenza e grattini ma che hanno fatto insospettire un po’ tutti.

Dopo aver compreso di aver fatto il passo più lungo della gamba, mettendo forse un po’ troppo entusiasmo nella conoscenza di Spinalbese, Giaele è andata in crisi e ha pianto per giorni sperando che Brad non l’avesse dimenticata o punita per il suo comportamento al Gf Vip. Durante l’ultima puntata, mentre tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia è subito scontro, Brad ha inviato una lettera alla moglie, scrivendo:

“Ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di fiducia per vivere la vita al massimo rimanendo impegnati insieme nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore. Non importa quanto tempo siamo stati separati, non importa quante miglia possano separarci e non importa quanti ostacoli ci siano stati posti di fronte perché una parte di te era ed è sempre con me […] Sappiamo che le foto possono venire manipolate in tutta onesta spero di parlare con te delle tue azioni. So che la nostra situazione è difficile e complessa e inspiegabile ai più, spero di parlare con te, in futuro, per conoscere la tua versione dei fatti. Ti tengo stretta intorno al mio cuore. Ti amo più di quanto il mondo giri”.

Brad ha accusato Giaele di avergli mancato di rispetto e lei, scoppiando in lacrime disperata, ha ammesso di essere molto preoccupata per ciò che potrebbe accadere tra loro dopo il Gf Vip. La gieffina ha dichiarato di voler assolutamente parlare con il marito, altrimenti lascerà la casa di Cinecittà senza voltarsi mai più indietro. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

