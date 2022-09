Gossip TV

I concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, entreranno prima delle elezioni politiche previste domenica 25 settembre: ecco cosa succederà

La settima edizione del Grande Fratello Vip, aprirà la porta rossa di Cinecittà lunedì 19 settembre. Il reality targato Mediaset, tornerà in onda con due appuntamenti settimanali in prima serata su Canale 5 e la consueta diretta h24 su Mediaset Infinity e Mediaset Extra.

Grande Fratello Vip, i vipponi potranno andare a votare alle elezioni? Parla Alfonso Signorini

Il Gf Vip 7 sarà condotto per la quarta volta consecutiva dal direttore del magazine Chi, Alfonso Signorini, affiancato quest'anno da Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

L'edizione del reality show si appresta a diventare la più lunga di tutte le edizioni - la prima, ricordiamo, in versione nip ha debuttato nel lontano 2000 - con la conclusone prevista per giugno o addirittura maggio del prossimo anno. Attraverso il magazine di Chi, Signorini ha voluto spiegare cosa potranno scegliere i concorrenti in vista delle prossime elezioni politiche previste per domenica 25 settembre prossimo.

“Chi vorrà potrà andare tranquillamente a votare il 25 settembre ma poi salterà una puntata per fare la quarantena (5 giorni), perché continueremo ad applicare i controlli di sicurezza anti-Covid”, le parole di Signorini a Tv Sorrisi & Canzoni.

I vipponi potranno quindi lasciare la Casa del Gf Vip per farvi ritorno dopo la prassi prevista per le normi anti-Covid, ovvero cinque giorni di quarantena in un albergo posto nei pressi di Cinecittà.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.