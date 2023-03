Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi svela quante volte fa l'amore al giorno con il fidanzato che dichiara: "Insaziabile"

Gossip TV

Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna e le confessioni hot a Le Iene.

L’influencer ed ex concorrente di Grande Fratello e dell'Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi, ha raccontato alcuni dettagli della sua sfera più intima confessando a Le Iene quante volte fa l'amore con il suo fidanzato, il 35enne romano, Federico Perna.

Guendalina Tavassi: "Faccio sesso quattro volte al giorno"

La Tavassi e Perna fanno coppia fissa da più di due anni, dopo la fine del matrimonio tra l'ex gieffina e l’imprenditore campano Umberto D’Aponte, padre dei suoi figli più piccoli Cloe e Salvatore.

Alla coppia, nel programma di Davide Parenti, è stato chiesto il noto contratto matrimoniale di Jennifer Lopez e Ben Affleck. "Sesso quattro volte la settimana? Qui sono 4 volte al giorno“, ha risposto Guendalina Tavassi. E il fidanzato ha confermato: "Lei è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno. Solo una volta non è andata come sarebbe dovuto, ma quel giorno avevo la febbre molto alta"

Alla domanda poi se pratichino autoerotismo, Guendalina ha confermato che il suo fidanzato è decisamente molto attivo anche in quello.