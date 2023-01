Grande Fratello Vip: Guendalina Tavassi senza freni su Antonella Fiordelisi, Luca Onestini e Soleil Sorge

Gossip TV

Guendalina Tavassi commenta le ultime dinamiche del Grande Fratello Vip.

Guendalina Tavassi è tornata a parlare della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Chi, il format web del settimanale condotto da Sophie Codegoni, la simpatica influencer romana ha lanciato una nuova frecciata ad Antonella Fiordelisi e commentato lo scontro in diretta tra Luca Onestini e Soleil Sorge.

Le critiche di Guendalina Tavassi

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 9 gennaio 2023 su Canale 5. Nell'attesa, Guendalina Tavassi ha rilasciato una nuova intervista a Casa Chi in cui è tornata a criticare il percorso nella Casa di Antonella Fiordelisi, al centro del gossip per la rottura con Edoardo Donnamaria:

Ci sono poche persone che mi infastidiscono all’interno della Casa, ma di lei ho sempre cose negative nei suoi confronti. Tanto sta uscendo la verità. Poi è anche brutto vedere che lei pensa di essere così amata. Certo ci sarà anche qualcuno che la ama fuori, questo non posso dirlo, non lo so. A me scrivono solo le persone che hanno il mio stesso modo di pensare nei suoi confronti. Vedere lei come la preferita, cosa a cui stento a credere, è che lei si sia fomentata ancora di più in peggio. Lei ha sempre mostrato il peggio di sé all’interno della Casa, quando potrebbe semplicemente fare il suo percorso da ragazza normale. Conoscere la gente, fare amicizia, invece no, mette zizzania, è cattiva, continua a fare battute per creare litigi. Questo è il suo mood all’interno della Casa. Io non lo condivido.

Chiuso il capitolo Fiordelisi, la sorella di Edoardo Tavassi ha colto l'occasione anche per commentare il duro scontro avvenuto durante l'ultima puntata del Gf Vip tra Luca Onestini e Soleil Sorge:

Ci sono rimasta male perché Soleil è una tosta che ha sempre da dire molto. Secondo me lei non ha voluto parlare, poteva parlare ma non ha voluto più di tanto affossarlo. Lei lì ha un ruolo da opinionista, non può mettersi a fare il confronto. Ha cercato un pochino di tenere i toni più bassi. Si vedeva che si logorava dentro. C’è stata una battuta finale che non ho capito a chi si riferisse (la Sorge ha fatto il nome di Cristina, ex di Luca, ndr) Gli ha voluto dare quest’ansia finale di farlo rientrare con il “io so”. Onestini è entrato con l’ansia in Casa. A me Soleil piace quindi mi aspettavo di vedere Onestini al suolo, invece se la battevano.

