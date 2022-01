Grande Fratello Vip, Guenda Goria vuole che Soleil sia eliminata dal GF Vip, interviene Alex Belli

Gossip TV

La figlia di Maria Teresa Ruta e l'appello contro Soleil. L'ex gieffino commenta.

Ieri, Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta ed ex protagonista del Grande Fratello 5, in una diretta con Alex Belli ha fatto un appello ai telespettori del reality per salvare Kabir Bedi nella speranza che possa uscire Soleil Sorge per la quale Guenda non nutre molta simpatia.

“Votate tutti Kabir, così almeno uscirà dal GF Soleil“, ha scritto l'ex gieffina su Instagram.

Le reazioni sul web non si sono fatte attendere per chi sostiene che l'attore sia particolarmente incoerente nei confronti di Soleil, sostenendola e confortandola nelle occasioni in cui l'ha incontrata per poi voler la sua eliminazione. A scanso equivoci, Alex ha cercato subito di rimediare alla svista e ha pubblicato una storia in cui ha dimostrava di aver salvato Soleil sulle app Mediaset e facendo presente che, nonostante il parere della sua amica Guenda, sostiene la sua amica e non certo Kabir.

L'attore indiano sembra per il momento in leggero vantaggio sulle votazioni e potrebbe risultare il preferito di questa sera. Dopo la netta vittoria di Nathaly Caldonazzo, l'ex corteggiatrice potrebbe avere un'altra conferma di aver perso parecchi consensi nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip.

