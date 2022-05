Grande Fratello Vip, Giulio Raselli la spara grossa: ''Dovessi partecipare…''

Gossip TV

Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, fa una confessione pensate sul Grande Fratello Vip.

Noto per aver preso parte a Uomini e Donne, in qualità di corteggiatore e poi tronista, Giulio Raselli è tornato a parlare della possibilità di varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip. Complice, forse, la delusione di essere stato lasciato in panchina all’ultimo momento da Alfonso Signorini, l’ex tronista la spara grossa sul reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Giulio Raselli crea polemica

Giulio Raselli è un volto noto al pubblico di Canale5. L’avventura televisiva iniziò durante il trono di Giulia Cavaglia e, dopo un sonoro rifiuto al momento della scelta da parte della torinese, Giulio fu messo sul trono da Maria De Filippi che aveva visto in lui un ragazzo pronto ad innamorarsi seriamente. In effetti, Giulio conobbe e si invaghi della bella corteggiatrice Giulia d’Urso con la quale lasciò il dating show di Canale5 e costruì una love story bellissima. Per questo l’annuncio della rottura definitiva con Giulia lasciò i fan molto perplessi, sebbene contenti di vedere che tra i due non c’era alcuna forma di astio per la rottura.

Recentemente, il cuore di Giulio è tornato a battere per Carlotta Adacher, ex tentatrice di Temptation Island che aveva intrecciato una breve relazione con Alessandro Autera. Nel corso dell’ultimo anno, oltre che per le sue avventure amorose, Raselli è tornato al centro dei pettegolezzi per la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso in Casa sembrava ormai cosa certa ma l’ingaggio è saltato all’ultimo momento, lasciando l’amaro in bocca all’ex tronista. Poche ore fa, rispondendo ad una domanda di un fan su Instagram, Giulio è tornato a parlare del reality show di Canale5, ammettendo:

“Non ho bisogno di fare nessuna richiesta, mi conoscono molto bene, dovessi partecipare lo vincerei”.

La risposta di Raselli non è piaciuta al popolo del web, che lo ha accusato di essere sin troppo convinto di sé stesso e del fatto che Alfonso Signorini lo terrà in considerazione per la nuova stagione del Gf Vip. Nel frattempo, l’ultima vincitrice Jessica Selassié si è vista costretta a spegnere un gossip bollente sul suo conto.

