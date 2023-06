Grande Fratello Vip, Giulia Salemi sbotta indignata sui social: "Non si può continuare così!"

Gossip TV

Giulia Salemi, noto volto del GFVip, ha deciso di dire la sua su una delicata questione, non trattenendo la sua rabbia. Ecco cosa è successo.

Giulia Salemi, volto del Grande Fratello Vip non ha saputo trattenere la sua indignazione di fronte a un avvenimento davvero preoccupante. L'influencer e volto social del programma di Alfonso Signorini ha deciso di esporsi sui social e di dire la sua su una delicata questione. Il suo intervento è avvenuto in seguito al servizio di Morning News di questa mattina e che portava in primo piano un grave caso di aggressione e violenza.

GFVip, Giulia Salemi sbotta indignata sui social

Nel programma di Simona Banchetti, in onda la mattina su Canale5, è stato mostrato un servizio nel quale veniva raccontata l'orribile aggressione di un ragazzo, Michele, aggredito a Milano da 4 malviventi. Non si tratta del primo caso di aggressione e molti dei telespettatori si sono chiesti se effettivamente le città italiane siano sicure per chi le abita.Inoltre, la rabbia dei cittadini si è indirizzata verso le autorità, che secondo loro non stanno davvero compiendo il proprio dovere.

Oltre si telespettatori, anche Giulia Salemi ha voluto esprimere la sua indignazione, soprattutto, perché conosce in prima persona la vittima dell'aggressione. Così, sui social, il volto del GFVip ha dichiarato:

"Molto dispiaciuta di vedere questo video perché conosco il ragazzo aggredito. Ma a prescindere è una vergogna quello che continua a succedere a Milano, per di più in centro e alle 5 del pomeriggio. Qualcuno vuole fare qualcosa o andiamo avanti così?"

