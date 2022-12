Grande Fratello Vip, Giulia Salemi rivela le confessioni private di Elettra Lamborghini sulla sorella Ginevra!

Gossip TV

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha ammesso di aver incontrato Elettra Lamborghini e di aver scoperto qualche gossip su Ginevra.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini ha lasciato la casa di Cinecittà dopo una settimana di permanenza come ospite speciale, salutando con un ultimo confronto Antonino Spinalbese. Nel frattempo, in studio, Giulia Salemi ha smontato la coppia, rivelando cosa le ha detto Elettra Lamborghini sulla vita sentimentale della sorella.

Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini conferma: Ginevra è fidanzata

Dopo essere stata squalificata a causa del suo comportamento imperdonabile con Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini è rimasta sempre una presenza fissa nello studio del Grande Fratello Vip ma anche in casa, con continue incursioni per parlare con alcuni dei concorrenti e in particolare con Antonino Spinalbese, sino ad essere rimessa nel gioco come ospite per una settimana. Nel corso della sua permanenza al Gf Vip, alcuni inquilini hanno provato a capire se Ginevra fosse ancora fidanzata con Edoardo Casella o meno, così da comprendere quante possibilità potesse avere Antonino con l’ereditiera, ma lei ha preferito tacere e non rivelare nulla a proposito della sua vita privata. Ieri sera, Ginevra ha lasciato la casa per sempre salutando un’ultima volta Antonino, sul quale Giaele De Donà ha fatto una rivelazione spiazzante.

“Io sono contenta di averti conosciuto, di aver giocato con te quasi come fossimo tornati un po’ bambini. Non credo ci sia tanto da dire, mi auguro di rivederti il più tardi possibile e so che te la caverai anche senza di me! Ti devo dire grazie”.

Dopo questo imbarazzante confronto, Lamborghini è tornata in studio ed è stata accolta a braccia aperte dal presentatore, ignara dell’indagine svolta da Signorini poco prima il suo ingresso. Alfonso, infatti, ha chiesto all’esperta social Giulia Salemi se fosse a conoscenza di maggiori dettagli sulla relazione di Ginevra con Casella e lei ha confidato che, durante una cena insieme, Elettra Lamborghini le ha confermato la storia d’amore.

“Certo che esiste e lo so perché sono andata a cena con Elettra Lamborghini e mi ha detto che c’è ed esiste. Mamma quante cose che potrei dire, ma non posso dire. Sono una ba**ardina, ma non posso, erano confidenze - riporta Biccy - Te lo dirò in separata sede. No dai sono cose che mi ha detto durante una confessione altrimenti lo direi. Tu al posto mio avresti detto tutto”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.