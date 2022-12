Grande Fratello Vip, Giaele De Donà spiazza e confessa perché ce l’aveva con Oriana Marzoli: c’entra Antonino Spinalbese

Gossip TV

Ora che le divergenze sono appianate ed è nata un’amicizia nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà fa una confessione spiazzante a Oriana Marzoli.

Oriana Marzoli è senza dubbio un personaggio chiave della settima edizione del Grande Fratello Vip. La frizzante venezuelana ha portato scompiglio, inserendosi in diverse dinamiche e prendendo il ruolo di protagonista della Casa. Oriana, tuttavia, ha confessato di essersi sentita poco accolta dagli inquilini di Cinecittà, portando Giaele De Donà a fare una confessione inaspettata su Antonino Spinalbese.

Grande Fratello Vip, Giaele De Donà lo ammette, Oriana scioccata

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà con il suo fisico esplosivo e il carattere da vera femme fatale, Oriana Marzoli è diventata una delle protagoniste più amate e discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. La venezuelana ha stretto diversi legami, sancendo una tregua con Antonella Fiordelisi per poi allontanarsi dopo una serie di discussioni feroci, fino ad avvicinarsi a Giaele De Donà che sembra aver cambiato idea sulla gieffina.

Inizialmente, infatti, la ricca stilista non aveva preso in simpatia Marzoli, le sue movenze sensuali e il suo essere provocante e Oriana, poche ore fa, ha ammesso di essersi accorta della differenza di trattamento riservato al suo ingresso e a quello delle altre concorrenti donna. Messa alle strette dai commenti di Luca Onestini, Giaele ha confidato di non averla accolta con entusiasmo a causa della gelosia che allora provava per Antonino Spinalbese.

“A me a pelle non piacevi, te l’ho detto sono sincera, e non mi sono avvicinata per quello. Io quando ho visto le clip degli altri ero contentissima, poi quando ho visto lei mi sono messa le mani nei capelli, soprattutto quando ha detto mi piace Antonino. Era ancora un periodo dove stavo rosicando”.

Giaele non ha problemi a far capire a tutta Italia di aver avuto una seria cotta per Antonino, ma chissà se la cosa farà piacere al marito Bradford. È vero che la stilista, anche con la complicità di Oriana che l’ha sparata grossa su Belen Rodriguez, si è allontanata dallo spizzichino ma è vero altresì che questa sembra essere una conseguenza della scelta di Spinalbese più che quella di una presa di pozione della gieffina.

