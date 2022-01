Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis affonda la nuova edizione: ''Scioccata''

Gossip TV

Giulia De Lellis esprime le sue perplessità sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini.

Che tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini non corra buon sangue non è un segreto. Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, quando il giornalista era opinionista del programma e Ilary Blasi la conduttrice, l’influencer romana si è scagliata più volte contro Signorini, dando vita a furiose discussioni in diretta. Anni dopo, Giulia torna a commentare la nuova edizione del reality show di Canale5, lanciando una chiara provocazione al presentatore.

Giulia De Lellis boccia il Grande Fratello Vip di Signorini

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è spesso al centro delle polemiche, un po’ per ciò che accade in Casa, un po’ per la scelta di Alfonso Signorini di abbandonare punizioni e la strada del politically correct, talvolta scontentando il pubblico stesso. Recentemente, il pubblico ha creato veri e propri movimenti di protesta, come quello contro Katia Ricciarelli tacciata di omofobia e razzismo, per poi mettere in discussione anche la veridicità del programma a causa del triangolo infinito tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, in preda ai dubbi prima della puntata.

Ogni giorno, ora dopo ora, ci sono sempre più fan insoddisfatti ma, nonostante le critiche, bisogna dire che il Gf Vip fa incetta di spettatori e per questo si è guadagnato anche un prolungamento da Mediaset. Tra coloro che non sembrano approvare il nuovo format della trasmissione c’è anche Giulia De Lellis. L’influencer romana prese parte al Grande Fratello Vip quando Signorini era opinionista e Ilary Blasi conduttrice, duellando ferocemente con il giornalista diretta dopo diretta.

Rispondendo ad una domanda di un fan, che ha chiesto a De Lellis di commentare la nuova edizione, Giulia ha ammesso: “No, meglio di no fidati… Sono scioccata e mi stupisco di come sia possibile che sia diventato così”. Una stoccata in piena regola quella di Giulia che, sebbene non esponendosi più del dovuto, fa intendere di non gradire le scelte di Signorini.

