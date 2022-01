Gossip TV

Casella perde la testa: aggressione verbale e quasi fisica nei confronti della Caldonazzo: ecco cosa è successo nella trentottesima puntata del Grande Fratello Vip.

Nel corso della trentottesima puntata del Grande Fratello Vip, c'è stato un scontro tra Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo che ha visto esplodere il 72enne siciliano come mai visto prima.

Grande Fratello Vip, Giucas Casella fuori controllo: urla e sfuriata contro Nathaly Caldonazzo, pioggia di critiche

Casella ha perso la testa, si è avvicinato a Nathaly urlando e avvicinandosi fisicamente sempre di più alla showgirl tanto che è stato trattenuto dai suoi compagni d'avventura.

Tutto è accaduto nel momento in cui Alfonso Signorini ha mostrato le immagini della Caldonazzo nutrire qualche sospetto sulla veridicità dei comportamenti di Giucas. Quest'ultimo ha nominato più volte la showgirl con motivazioni piuttosto futili quando poi è emerso che non nutre affatto una simpatia per lei. In seguito a ciò, Nathaly, ha manifestato diversi dubbi, iniziando a credere che Giucas non si affatto come appare. Dopo la clip, Casella ha perso completamente il lume della ragione, urlando e inveendo contro Nathaly a tal punto che si sono dovuti alzare altri concorrenti per trattenerlo.

Un comportamento, quello di Giucas Casella, mai visto prima e che ha suscitato molte polemiche da parte del web. Tanti telespettatori hanno giudicato la sua reazione eccessiva e fuori luogo, giustificata più volte da Signorini per cui, "tutti possono perdere le staffe, anche i più buoni". Il conduttore non ha minimamente rimproverato l'atteggiamento aggressivo del 72enne, come ha fatto in passato per altri vipponi, primi fra tutti, Lulù Selassiè.

Giucas, poco dopo la sfuriata, si è scusato con il pubblico a casa ma il suo comportamento non è piaciuto a più di qualche coinquilino che l'ha nominato, facendo finire Casella per la prima volta al televoto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.