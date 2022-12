Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini torna nella casa per una settimana: esplode la polemica

Gossip TV

Ginevra Lamborghini torna al Grande Fratello Vip nonostante sia stata squalificata, il pubblico grida alla vergogna.

Dopo aver fatto di tutto per ospitare Ginevra Lamborghini nello studio del Grande Fratello Vip, non tenendo conto della squalifica che l’avrebbe dovuta allontanare per sempre dal programma come accaduto a tutti i suoi predecessori, Alfonso Signorini ha preso una decisione assurda. Ginevra, a partire dal prossimo lunedì, potrà tornare a Cinecittà per una settimana.

Grande Fratello Vip, Signorini permetterà a Ginevra Lamborghini di tornare in Casa

La settima edizione del Grande Fratello Vip sta perdendo consensi, schiacciata dalle scelte assurde di Alfonso Signorini e della redazione che, nella speranza di un decente picco di share, stanno contravvenendo a tutte le decisioni prese in precedenza, chiudendo un occhio sulle squalifiche e dando rivelando a personaggi che sono stati orrendi esempi televisivi. In questo clima grottesco, dopo aver spoilerato il nome della prima figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Signorini ha annunciato a fine puntata che nel corso del nuovo appuntamento del lunedì ci sarà un ingresso speciale a Cinecittà.

Speciale perché, per regolamento e per rispetto alle precedenti edizioni del Gf Vip, non avrebbe mai dovuto esserci. Stiamo parlando del ritorno in casa di Ginevra Lamborghini, squalificata nel corso delle prime settimane e poi resa idolo delle folle per le successive, con ospitate in puntata, ingressi strategici per creare triangoli con Antonino Spinalbese, e assolutamente mai realmente punita televisivamente per il suo errore.

“Io già due volte che torno in Casa a fare un po’ di saluti e mi lanciano la proposta… Io avrei bisogno di una vacanza, ho cercato voli a destra e a manca ma si trova poco e niente. Una vacanza me la farei dentro la casa, sono stata tanto bene”.

Ha esclamato Ginevra, rivelando di aver intenzione di tornare come ospite al Grande Fratello Vip. Signorini si è affrettato a sottolineare che l’ereditiera non sarà una concorrente - come se questo giustificasse la sua presenza in casa - bensì un’ospite e il web è esploso contro questa assurda decisione. Tantissimi i commenti negativi e le critiche feroci fioccate nella pagina ufficiale del programma, così come tantissime le dichiarazioni dei fan che si sono stancati degli intrighi di Alfonso e hanno annunciato che abbandoneranno la visione del Gf Vip per sempre.

