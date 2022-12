Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini rivela in diretta il nome della figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano!

Gossip TV

Che gaffe per Alfonso Signorini che, durante la puntata del Grande Fratello Vip, spoilera inavvertitamente il nome della figlia dei Basciagoni.

Alfonso Signorini ha spoilerato il nome della primogenita di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il presentatore del Grande Fratello Vip, emozionato alla notizia della gravidanza, si è lasciato scappare un'anticipazione clamorosa e il web è esploso. Ecco cosa è successo e il video.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini che gaffe!

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è successo un po’ di tutto. Alfonso Signorini ha svelato che il reality show di Canale 5 tornerà con un doppio appuntamento, replicando con la puntata del sabato sera, almeno sino a Natale, per la gioia dei fan più accaniti. Abbiamo assistito a diversi scontri brutali e infiammati, si sono tenute le Nomination che hanno decretato Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi al televoto settimanale, che sarà eliminatorio, mentre Luciano Punzo ha lasciato per sempre la casa di Cinecittà.

Nel corso della lunga diretta, Signorini ha parlato di una delle coppie più amate della scorsa edizione del Gf Vip, ovvero quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Tra i due è stato amore a prima vista, nonostante qualche interferenza da parte di Jessica Selassié e qualche dubbio sulle reali intenzioni dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Nonostante le critiche, Sophie e Alessandro - o Basciagoni come soprannominati dal popolo di Twitter - hanno continuato a fare coppia fissa anche dopo il Gf e hanno deciso di convivere insieme a Roma.

Pochi giorni fa, la coppia ha annunciato di essere in dolce attesa e nello studio di Verissimo hanno scoperto di aspettare una bambina. Felice per questo esempio di vero amore nato a Cinecittà, Signorini ha fatto i suoi auguri ai Basciagoni lasciando scappare il nome che hanno deciso di mettere alla primogenita, ovvero Celine. Immediata la reazione del popolo del web, che ha fatto notare lo scivolone del presentatore e rovinata anche la sorpresa ai due futuri genitori, che non potranno fare una grande rivelazione social come sono soliti fare gli influencer.

