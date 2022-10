Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini squalificata: Antonino Spinalbese gela con una confessione shock

Gossip TV

La frase agghiacciante di Ginevra Lamborghini contro Marco Bellavia ha portato alla squalifica. Antonino Spinalbese si sente in colpa per la concorrente del Grande Fratello Vip.

Per la frase orrenda pronunciata contro Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini è stata squalificata dalla settima edizione del Grande Fratello Vip. La puntata, in onda su Canale 5, ha soddisfatto il pubblico che chiedeva una presa di posizione forte da parte della produzione e di Alfonso Signorini, dopo un caso veramente aberrante, esempio di pessima televisione. Dopo aver salutato Ginevra, Antonino Spinalbese si è sfogato, dichiarando di essere il responsabile di quanto accaduto.

Grande Fratello Vip, Ginevra squalificata: Antonino reagisce così

Nella casa del Grande Fratello Vip è nata una bella complicità tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese e, sebbene l’hair-stylist abbia più volte ammesso di non voler intraprendere una nuova storia d’amore al momento per concentrarsi sulla figlia Luna Marì e sulla carriera, in molti speravano che questa simpatia sfociasse in un flirt. Sogno interrotto dalla squalifica della Lamborghini, finita al centro della bufera per aver pronunciato frasi orrende su Marco Bellavia, inneggiando al bullismo in diretta tv.

Il pessimo spettacolo televisivo andato in scena a Cinecittà è stato affrontato nel migliore dei modi da Alfonso Signorini, che ha ascoltato il parere del pubblico, portato in trasmissione dall’esperta di social Giulia Salemi, squalificando Ginevra e aprendo un televoto lampo per i quattro Vipponi maggiormente coinvolti in questa orrenda vicenda. Mentre il pubblico avrebbe preferito vedere tutti i colpevoli puniti, Ginevra lascia la casa del Gf Vip in lacrime, in preda ad una crisi dopo essersi resa conto della gravità delle sue affermazioni.

Lamborghini è entrata in studio piangendo a dirotto, trovando l’appoggio di Signorini che l’ha invitata ad affrontare la gogna che inevitabilmente si scatenerà sui social, prima di farla parlare con Antonino così da dare modo ai due di salutarsi in modo più approfondito. Spinalbese ha ammesso di essere molto dispiaciuto per l’accaduto, di aver trovato una buona amica che per lui faceva la differenza in questa avventura televisiva, poi il suo sfogo è continuato dopo la puntata.

“Per come è Ginevra non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. Il giudice è il pubblico, quindi se lo hanno fatto è perché il pubblico lo ha chiesto; è colpa mia perché l’ho detta io quella parola ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’ se non l’avessi mai detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola, è colpa mia se Ginevra è uscita […] Io ho trovato ingiusto la maniera in cui lei è stata eliminata. La mia sofferenza è data dal fatto che lei non ne ha azzeccata neanche una: con sua sorella ha fatto un disastro, con Giaele ha fatto un disastro, con Marco ha fatto un disastro. Mi ha fatto male vedere il suo viso”, riporta Biccy.

Antonino è sinceramente dispiaciuto per Ginevra, ma il pubblico non la pensa allo stesso modo: tutti hanno esultato per l’eliminazione della gieffina che, tra la polemica per la sorella Elettra e quella su Giaele, non ha fatto altro che creare tensioni. Nel frattempo, in casa sembra stia nascendo una nuova coppia!

