Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini furiosa contro Giaele De Donà: "Sei un serpente, ti sei giocata male le tue carte"

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip tra Carolina Marconi, Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini. La situazione è degenerata quando quest'ultima si è intromessa nella lite tra le due donne accusando Giaele di essere falsa e di aver sparlato della rottura con sua sorella Elettra.

Lite al Gf Vip tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà

Ore di fuoco nella Casa del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla diretta, è scoppiata un'accesa lite tra Carolina Marconi e Gioele De Donà. A puntare il dito contro quest'ultima anche Ginevra Lamborghini che, senza mezzi termini, l'ha accusata di essere un’infame e di aver insinuato di sapere i motivi per cui la sorella Elettra non le rivolgerebbe più la parola:

A me fa ridere che dici che gli altri non devono giudicare. Non sei coerente e questo è chiaro. Ma tu mi hai giudicato senza sapere nulla di me. Non mi hai nemmeno chiesto scusa. Hai messo le mani avanti. Fammi finire! Mi hai chiesto scusa solo perché avevi dei pregiudizi. I pregiudizi li avevi, ma hai agito in modo negativo e di questo non hai chiesto scusa. Quindi io non ti perdono. Tu hai sparlottato e so che hai detto che hai una bomba su di me. E adesso stai dicendo cavolate sei una bugiarda. Io non tengo rancore, ma tu mi ci stai portando. Tu sputi veleno sei un serpente.

Accuse che, come riportato da Biccy, non sono per niente piaciute a Giaele che ha prontamente replicato a Ginevra dandole della esibizionista:

Sei ridicola hai fatto tutto questo solo per prenderti quattro applausi. C’è Cristina che sta male e tu invece di pensare a questo stai la nell’angolo a parlare male di me. Ti metti a dire che sono una vipera che sputa veleno.

Furiosa per il comportamento e le parole usate dalla concorrente del Gf Vip, la Lamborghini si è alzata in piedi, ha preso in mano una tazza e ha minacciato di lanciarla in faccia alla De Donà:

Se tu dici che ho agito per prendermi gli applausi sei una grandissima cretina. Ti tiro questa tazzina in faccia. Sei un’infame. Ci sono rimasta male per quello che hai fatto. Avevamo chiarito e parlato e poi hai continuato a sparare veleno. [...] Tu mi hai fatto proprio innervosire. Io te le dico in faccia le cose sappilo. Se dici che parlo per prendermi gli applausi dimostra il fatto che sei una cretina e non capisci niente. Ti sei giocata malissimo le tue carte adesso.

