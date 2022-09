Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese non lo nasconde: ''Potrei avere un interesse per…''

Gossip TV

Antonino Spinalbese si confida e ammette di trovare interessate tre concorrenti del Grande Fratello Vip. Ecco di chi si tratta.

Nella casa del Grande Fratello Vip nascono le prime simpatie e Antonino Spinalbese, bensì abbia messo in chiaro di non essere pronto a lasciarsi coinvolgere sentimentalmente da nessuno, ha confessato di trovare molto attraente una gieffina in particolare, con la quale c’è anche una bella sintonia mentale.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese confessa tutto!

I concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sono decisamente agguerriti. Nonostante siano passati pochi giorni dal loro ingresso in casa, i gieffini danno battaglia e intavolano lunghe e accese discussioni, come quella sfociata tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. Ma tra una lite e l’altra, c’è spazio anche per i sentimenti e per le prime cotte. In giardino con Giovanni Ciacci e Pamela Prati, Antonino Spinalbese riflette sulla possibilità di innamorarsi nella casa del Gf Vip. Secondo Ciacci vi sono alcune personalità molto interessanti, che potrebbero attirare Antonino, il quale ha tirato in ballo Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

“Qua dentro io potrei avercelo per tutte un interesse, quindi è difficile. In realtà al momento nessuna, devo essere sincero. Se tu mi dovessi fare questa domanda, levando alcune cose della mia vita, ti direi Fiordelisi, Ginevra e Giaele. Tra le tre mi piace più Ginevra come persona, ma al momento non c’è interesse reale”.

Antonino ha ammesso di trovare Ginevra Lamborghini, a rischio squalifica, tra le concorrenti più attraenti non solo a livello fisico ma anche mentale, trovando l’appoggio di Ciacci e Pamela che li vedrebbero benissimo come coppia. Nonostante l’attrazione, il gieffino ribadisce di non voler alcuna relazione al momento, volendosi concentrare sulla figlia Luna Marì e sulla carriera.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.