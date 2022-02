Grande Fratello Vip: Aldo Montano critica Alex Belli e poi commenta lo sfogo di Lorenzo Amoruso contro Manila Nazzaro

Gossip TV

L'ex gieffino Aldo: "Alex ritorna al Grande Fratello Vip a fine programma, è assurdo".

Con la sua ironia e schiettezza, Aldo Montano ha commentato le ultime dinamiche della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Chi, il campione sportivo ha criticato duramente Alex Belli, che nei prossimi giorni rientrerà nella Casa di Cinecittà, e detto la sua sullo sfogo social di Lorenzo Amoruso contro Manila Nazzaro.

Le critiche di Aldo Montano ad Alex Belli e la confessione su Lorenzo Amoruso

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha annunciato il ritorno di Alex nella Casa. Una notizia che ha spiazzato tutti, in particolar modo Aldo che, ospite a Casa Chi, ha dichiarato: "Quando ho scoperto che Alex sarebbe ritornato in casa è stato incredibile, non ci volevo credere sul momento. Speravo che non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto. Ragazzi, Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello Vip. Giusto a fine programma. Hanno fatto tutti i sei mesi sulla stessa storia, sulla stessa falsità, sull’unico filo conduttore che ha legato tutto da settembre a marzo".

"Questa storia è veramente assurda" ha continuato Montano "...questa cosa ha stancato. Delia è andata in finale? Ma guarda che strano! E Soleil salvata, poi Alex che entra, mi sembra proprio una roba scritta. Meraviglioso. […] Lui non c’ha nemmeno pensato se rientrare o meno. Sia mai, quello si butta di testa".

Aldo ha colto l'occasione anche per commentare il comportamento di Lorenzo Amoruso che, inaspettatamente, ha deciso di prendere le distanze dalla sua compagna Manila: "Conosco abbastanza bene Lorenzo, conosco bene Manila, non mi sembrano parole sue. Non so se sono dettati da qualcosa di più alto o da un impulso non so legato a cosa. Perché Manila si sta facendo il suo viaggio credo nel migliore dei modi [...] Non so se queste parole hanno uno scopo diverso, non so se è un messaggio che voleva mandare all’interno della Casa, magari sperava che si leggesse in puntata. E che quindi Manila potesse leggerle. Ma in queste parole riconosco poco Lorenzo, ripeto. Anzi, per niente. Queste parole mi lasciano un po’ perplesso".

