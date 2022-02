Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi: "Tra me e Federica Calemme c'è amore"

Gossip TV

Gianmaria parla della sua storia d'amore con Federica.

La relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme procede a gonfie vele. La conferma è arrivata direttamente dall'imprenditore partenopeo che, intervistato dal settimanale Chi, ha rivelato di aver trovato l'amore vero.

Gianmaria Antinolfi innamorato di Federica Calemme

Gianmaria è stata la vera rivelazione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Con la sua dolcezza e spontaneità, infatti, l'imprenditore partenopeo ha catturato l'attenzione di tutti, sia dentro che fuori la Casa di Cinecitta. E non solo. Il ragazzo è riuscito a conquistare il cuore della bella Federica, con la quale ha iniziato una bellissima storia d'amore.

"Se Federica fosse entrata subito non mi sarei avvicinato a nessuna. Avrei scelto lei, solo lei. Io con Federica vedo un progetto, sono sicuro dei miei sentimenti, dei nostri sentimenti. Tra noi c'è amore. E come promesso nella Casa, andremo a Parigi. Sono un uomo di parola" ha dichiarato Antinolfi rivelando come vanno le cose con la Calemme fuori dalla Casa del Gf Vip.

E ancora: "Insieme stiamo benissimo. Siamo entrambi di Napoli e da quando abbiamo lasciato la Casa non ci siamo mai staccati nemmeno per un secondo. Sono molto felice con lei. Federica è la cosa più bella che mi potesse capitare. Mi auguro il meglio per noi. Quando l'ho vista entrare non ci ho capito più niente".

Foto: Endemol Shine Italy