Grande Fratello Vip, Soleil Sorge rivela: "Ecco cosa farò quando tornerà Alex Belli nella Casa"

Soleil sbotta al Grande Fratello Vip: "Mi sono tirata fuori da questo gioco del cavolo".

Come già annunciato da Alfonso Signorini nell'ultima diretta, Alex Belli tornerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Una notizia, che è stata spoilerata ai concorrenti del reality da alcuni fan fuori le mura di Cinecittà e che ha provocato la reazione di Soleil Sorge.

La rivelazione di Soleil Sorge sul ritorno di Alex Belli al Gf Vip

Quella che doveva essere una sorpresa per tutti i concorrenti ancora in gioco al Grande Fratello è stata vanificata dalle urla che sono state ascoltate in giardino ieri pomeriggio. "Delia stai attenta, Alex rientra" hanno gridato da fuori rivolgendosi a Delia Duran spoilerandole così l'imminente ritorno di Alex nella famosa Casa di Cinecittà.

Se Delia è apparsa pensierosa, Soleil ha rivelato ai suoi compagni di gioco di sapere già del ritorno di Alex al Gf Vip. Tuttavia, parlando con Davide Silvestri e Barù, l'influencer italo-americana ci ha tenuto a chiarire la sua posizione ribadendo la sua volontà di non voler più essere coinvolta nel rapporto tra la showgirl venezuelana e l'attore: "Ma vah, no ma anche io andrò in camera, che c'entra più? Mi auguro nulla. Non si è capito che mi sono tirata fuori da questo gioco del cavolo?".

"Ma come che c'entri?" ha domandato ironicamente Barù "Anche se ti sei tirata fuori non ti lasciano tirarti fuori. Non te lo lasciano fare". Sarà davvero così? Soleil si tirerà fuori dal triangolo con Alex e Delia? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf Vip che andrà in onda il prossimo lunedì 14 febbraio 2022 su Canale 5.

