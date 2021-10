Grande Fratello Vip: Gianmaria Antinolfi sbotta contro gli autori del reality, ecco cosa è successo

Gossip TV

Il duro sfogo di Gianmaria: "Mi hanno fatto dire cose che non volevo dire".

Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip per Gianmaria Antinolfi. L'imprenditore partenopeo, infatti, si è confidato con Nicola Pisu svelando alcuni retroscena inediti sulla sua clip di presentazione al reality show di Alfonso Signorini.

Gianmaria Antinolfi accusa gli autori del Gf Vip

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, Gianmaria si è lasciato andare a un duro sfogo prima con Aldo Montano e poi con Nicola. Se con il campione sportivo l'imprenditore si è detto confuso circa i suoi sentimenti, con il figlio di Patrizia Mirigliani si è scagliato contro la produzione del reality show di Canale 5.

"Io sono super riservato, una persona che si fa i ca**i propri. Mi hanno fatto fare una clip di presentazione quando sono entrato qui che io ho odiato" ha confessato Antinolfi accusando gli autori del Gf Vip di averlo spinto a dire cose che non voleva "Io non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire, me le hanno fatte dire perché la gente mi conosce per queste cose, sono uscito con delle donne su alcuni giornali e quindi mi hanno fatto parlare di questo".

Come rivela Isa e Chia, l'ex di Belen Rodriguez ha poi aggiunto: "Mi hanno fatto dire con chi sono stato, ma io sono uno che non dice mai con chi è stato. Non dico mai le cose degli altri, mai. [...] Quando ero in macchina per entrare mi sono tappato le orecchie per non sentire quello che dicevo. Mi hanno detto 'di che sei stato con questa e con quest'altra".

