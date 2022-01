Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi a letto con Federica Calemme!

Gossip TV

Gianmaria Antinolfi al settimo cielo: finalmente ha passato la notte con Federica Calemme al Grande Fratello Vip.

Il latin lover della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha tentato il colpaccio e sembra essere riuscito a guadagnare l’ambito premio, dopo settimane di corteggiamento. Federica Calemme ha ceduto al fascino di Gianmaria Antinolfi e ha trascorso con lui la notte. L’imprenditore, al settimo cielo, ha raccontato le sue emozioni a Delia Duran.

Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi felice: ecco perché

Gianmaria Antinolfi ce l’ha fatta. Il latin lover più sfortunato del Grande Fratello Vip sembra aver finalmente conquistato il cuore di una donna che ricambia il suo sentimento. L’imprenditore ha fatto una corte spietata a Federica Calemme, ferita dall’indifferenza Alfonso Signorini, che ha preso le distanze da questo flirt poiché desiderosa di non creare storie d’amore nella casa di Cinecittà. Dopo aver scoperto di non avere più un fidanzato fuori ad attenderla, qualcosa in Federica è cambiato e la partenopea si è spinta oltre con Gianmaria, scambiando con lui un bacio passionale e confidando di sentirsi molto attratta.

Antinolfi non ha avuto vita facile con Calemme, che ha dimostrato di essere spesso ostinata anche al costo di negare i propri sentimenti, ma finalmente sembra essere riuscito a fare breccia nel cuore della modella. “Finalmente hai dormito insieme a Fede”, ha fatto notare Delia Duran che tifa per questa coppia. “Ieri sera abbiamo parlato un po’ dopo che mi ero innervosito. Le ho fatto un discorso generico, che penso sia stato un bel discorso, e penso che lo abbia capito. Lei è una che ha sofferto tanto […] Non posso innamorarmi di una persona se non l’ho vissuta nella vita reale. La persona che sta accanto a te deve incastrarsi tra lavoro, famiglia e così tu per lei. Io se vado a letto, voglio andare a letto con la mia donna non con una donna qualsiasi. Io le ho detto di prenderla con più leggerezza, di viverci le cose come vengono. Se dormiamo insieme una sera, non dobbiamo dormire insieme tutte le sere, però abbiamo passato la notte abbracciati”, ha rivelato Gianmaria con il sorriso stampato sul volto.

“Lei è dolcissima, mi ha detto che vorrebbe vederti anche fuori da qui perché c’è attrazione e feeling. Solo che non ha il coraggio di rischiare adesso […] Poi comunque non è sempre uguale, come per la storia con Sophie che era confusa, era più un’attrazione fisica che mentale da entrambe le parti. Con Federica vedo più intensità e sintonia”, ha commentato Delia, spalleggiando l’imprenditore.

