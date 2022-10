Grande Fratello Vip, Giaele De Donà gelata da Signorini: ''Ho foto di tuo marito in mezzo a modelle stupende''

Gossip TV

Alfonso Signorini fa una rivelazione sconcertante a Giaele De Donà a proposito del marito Bradford. Ecco cosa è successo durante la puntata del Grande Fratello Vip.

Mentre Giaele De Donà è concentrata sul suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip e sul rapporto con Antonino Spinalbese, come se la passa il marito Bradford? Nel corso dell’ultima puntata su Canale 5, Alfonso Signorini svela tutta la verità e gela la gieffina.

Grande Fratello Vip, Signorini stupisce Giaele: la verità sul marito

Giaele De Donà ha varcato la porta rossa di Cinecittà parlando del suo particolare rapporto con il marito Bradford, un uomo molto facoltoso con il quale condivide l’amore per il lusso e con il quale ha deciso di avere un matrimonio aperto. Sono scoppiate molte polemiche su questo amore libero, soprattutto dal momento che Giaele ne ha parlato ma il marito non si è palesato per dare la propria versione dei fatti, nonostante la moglie si stesse avvicinando sempre di più ad Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip.

Sembra proprio che a causa di questo feeling, Brad abbia deciso di annullare una sorpresa pensata per il compleanno di Giaele, la quale nel corso dell’ultima puntata del programma di Canale 5, è stata messa in guardia da Alfonso Signorini che ha fatto intendere che il marito potrebbe non essere più disposto ad aspettarla.

“In realtà tuo marito non è proprio sparito. È stato rintracciato a New York e si sta preparando per la festa di Halloween in mezzo a modelle stupende, e presto ti mostrerò anche le sue fotografie, le ho io”.

Signorini ha svelato di essere in possesso di foto compromettenti di Brad e che presto le pubblicherà sul settimanale Chi. Nel frattempo, mentre riflette su quello che il marito potrebbe aver scelto senza di lei vedendola presa da Antonino, Giaele esulta per essere stata votata come preferita dall'opinionista Orietta Berti.

