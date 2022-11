Grande Fratello Vip, Giaele De Donà sbotta: ''Oriana Marzoli pretende che non parli con Antonino Spinalbese''

Gossip TV

Nella casa del Grande Fratello Vip sta prendendo vita un nuovo triangolo? Oriana Marzoli è gelosa di Antonino Spinalbese che, dopo averla scaricata, è tornato da Giaele De Donà.

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è sempre posto per triangoli roventi tra gli inquilini di Cinecittà. Oriana Marzoli è stata scaricata da Antonino Spinalbese e non l’ha presa affatto bene. La venezuelana ha accusato Giaele De Donà, che è tornata a rivolgere la parola all’ex di Belen vedendolo afflitto e nostalgico, di voler tornare nelle grazie di Antonino, mandando così su tutte le furie la bella stilista.

Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli contro Giaele De Donà che nn ci sta

Quando Oriana Marzoli ha paragonato la nostalgia di Antonino Spinalbese per la mancanza della figlia Luna Marì a quella che nutre per il suo cane, l’ex di Belen Rodriguez ha scaricato la venezuelana senza troppi complimenti. Il nuovo flirt della settima edizione del Grande Fratello Vip è durato un battito di ciglia, non che qualcuno sperasse nella nascita di una grande e importante love story: se da una parte, infatti, Antonino è apparso sempre molto titubante a proposito di questa liaison, dall’altra Oriana è stata accusata di essere una veterana dei reality show e di aver usato l’hair-stylist per attirare la curiosità del pubblico di Canale 5.

Nel frattempo, dopo alcuni giorni trascorsi agli estremi opposti della casa del Gf Vip, Giaele De Donà e Antonino si sono riavvicinati e hanno ripreso a parlare con la confidenza di un tempo, senza tuttavia mancare di rispetto al marito della stilista Bradford che ha messo in chiaro di essere geloso dello spizzichino. Giaele si è resa conto del cambiamento di Antonino nei suoi confronti e si è confidata con Wilma Goich, ammettendo:

“Il nostro riavvicinamento è stato dato dal fatto che, vedendoci parlare dopo tempo che non lo facevamo, sembra chissà che cosa. In realtà ci siamo solamente ricominciati a parlare. Io mi sono riavvicinata anche perché l’ho visto male, l’ho visto molto giù e ci ho parlato varie volte. Io gli ho detto che se sta male per sua figlia, può venirmi a parlare quando vuole, mentre se sta male per lei non mi pare il caso di parlarne insieme”.

Grande Fratello Vip, Giaele sbotta: "Non me ne frega niente di Oriana"

Più tardi, quello stesso giorno, Giaele si è trovata a parlare con Antonino e Charlie Gnocchi, il quale ha fatto esternazioni terribili sulla Marzoli e rischia la squalifica. Il gieffino ha confidato di aver sentito Oriana lamentarsi della stilista e del rapporto ritrovato con l’hair-stylist. Giaele, mostrandosi molto combattiva, ha sbottato contro la venezuelana e Spinalbese è apparso molto colpito dal fervore con il quale ha difeso il loro rapporto:

“Io e Antonino abbiamo un rapporto che è nato prima della sua entrata, e non può aspettarsi che chiuda il rapporto perché non l’ho fatto per mio marito quando si è arrabbiato, di certo non lo farò per Oriana. Per quanto lei possa starci male adesso, non può pretendere che lei prenda le distanze. Io con lui mi sono comportata in modo super rispettoso, come lui lo ha fatto con me. Lei ci ha visto non parlare per qualche giorno e ha pensato che quello fosse il nostro rapporto, ma non è così. Lei vede le cose come se volessi infastidirla, ma non me ne frega niente di Oriana”.

