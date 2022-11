Grande Fratello Vip, Charlie Gnocchi: frasi e agghiaccianti su Oriana Marzoli, richiesta squalifica

Gossip TV

Un'altra brutta pagina al Grande Fratello Vip: Charlie Gnocchi, convinto di non essere sentito, ha pronunciato una serie di considerazioni irripetibili su Oriana tra le risate di Antonino.

Nuova bufera ed ennesima triste pagina televisiva al Grande Fratello Vip. Ieri sera, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese si sono appartati parlando di Oriana Marzoli e le frasi che ha pronunciato Charlie nei confronti della venezuelana sono state agghiaccianti.

Gf Vip, Charlie Gnocchi frasi inaccettabili nei confronti di Oriana Marzoli

Parlando a bassa voce e convinto di eludere i microfoni, Gnocchi ha chiesto ad Antonino particolari sulle prestazioni di Oriana lasciandosi andare a commenti estremamente volgari.

"Che voto dai? Oriana ha voglia di fare una di quelle trom*ate… ha voglia di lasciarsi andare. È bollita, ha la fi*a bagna**, è bagna**" suscitando le risate si Antonino. La regia pare abbia sentito e ha ripreso il gieffino richiamandolo e, solo in secondo momento, il 59 enne romagnolo si è preoccupato di poter essere stato ascoltato, "Ma mica si sente quello che dico? Il microfono prende tutte ste robe? No dai stavo dicendo una cosa sconcia"

Il video è diventato subito virale come l'indignazione dei telespettatori. In molti di chiedono come sia possibile arrivare a certi commenti da un padre (di tre figli due dei quali femmine) e di un uomo di certa età senza alcun decoro. Il web chiede a gran voce la squalifica come è stato per Salvo Veneziani che parlò di una concorrente in maniera molto simile con commenti fuori luoghi sessisti e volgari. La speranza è che il Grande Fratello non si volti dall'altra parte e non giustifichi frasi inaccettabili per le quali Gnocchi andrebbe squalificato senza la consueta redenzione in studio che non convince ormai più nessuno.

Charlie: “Oriana si vuole fare una trombata…ha la figa bagnata…sempre sempre” “che voto dai?”

Antonino: “nove”



🚨 Espulsione immediata di questo porcone

Fate girare 🚨#gfvip #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/S6WUUb0sps — Veritas (@Veritas55543576) November 27, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.