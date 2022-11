Grande Fratello Vip, Oriana paragona un figlio al cane, Spinalbese paragona le donne alle automobili: è bufera

Gossip TV

Nuova bufera sul Grande Fratello Vip. Alcune dichiarazioni di Oriana Marzoli e successivamente di Antonino Spinalbese, hanno infiammato il web.

Al Grande Fratello Vip sembra si sia innescata una nuova rovente polemica che coinvolge ben due gieffini per motivi diversi.

Gf Vip, le frasi di Oriana Marzoli e di Antonino Spinalbese scatenano le polemiche

Due giorni fa, Oriana Marzoli, parlando con Antonino Spinalbese e cercando di consolare in qualche modo l'hair stylist triste e malinconico per la figlia Luna Marì, ha fatto un paragone che ha fatto storcere il naso sia allo spezzino che al popolo del web. Nel corso dei giorni successivi, anche Spinalbese è riuscito fare una similitudine che ha scatenato gli animi dei telespettatori.

Ma andiamo con ordine. Spinalbese, durante la festicciola organizzata per il ritorno dei gieffini che si sono negativizzati, è apparso cupo e pensieroso e ad Oriana ha ammesso di sentire molto la mancanza della figlia e dell'ipotesi di voler lasciare la Casa.

La veneuzuela, a quel punto, ha dichiarato:

"Ti pentiresti te lo dico io. Anche se pensi che ti manca una persona tantissimo, poi la vedi e dici.. non avrei dovuto abbondare.. ti dico io di sì. E' altro discorso, io non sono mamma quindi non capisco però, mi manca un po' il mio cane. Il cane è come un figlio, è eguale dai..vabbè uguale no però dai, quasi"

Antonino, visibilmente innervosito dal discorso, ha quindi replicato "Spero sia il vino.."

Subito sul web sono partite le coalizioni, tra chi ha giudicato inaccettabili le parole della Marzoli, dando quindi ragione ad Antonino che ha immediatamente deciso di chiudere i rapporti con Oriana e chi, ha giustificato l'amore della sudamericana per il suo amico a quattro zampe.

La gieffina ha provato a rimediare in tutti i modi, chiedendo scusa allo spezzino e affermando di essere stata fraintesa. Spinalbese, parlando con lei, ha ribadito di voler chiudere la loro frequentazione facendo un paragone piuttosto fuori luogo.

"Non riesco far finta di nulla. Voglio di più, io voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. E questa situazione è imbarazzante ."

Come detto in precedenza, anche queste frasi di Antonino sono passate al setaccio e sono state condannate dalla maggior parte dei telespettatori. Spinalbese infatti è apparso molto superficiale paragonando le donne a delle vetture costose, come se fossero semplici oggetti da collezione.

