Grande Fratello Vip, Giaele De Donà sbotta contro Antonino Spinalbese: "Te ne vuoi andare? La porta rossa è là"

Antonino Spinalbese rivela di voler abbandonare il Grande Fratello Vip, la dura reazione di Giaele De Donà.

Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 6 febbraio 2023 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa Sofia Giaele De Donà è letteralmente sbottata contro Antonino Spinalbese, reo di lamentarsi sempre di voler abbandonare il gioco per tornare alla vita reale.

Giaele De Donà stanca del comportamento di Antonino Spinalbese al Gf Vip

Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Come riportato da Biccy, da quando è tornato in gioco dopo il ricovero, l'ex di Belen Rodriguez ha completamente cambiato il suo comportamento nella Casa: evita di inserirsi nelle dinamiche del reality show, evita liti e discussioni e continua a ribadire la sua volontà di abbandonare la Casa.

Il comportamento di Antonino ha infastidito, e non poco, Giaele De Donà. Dopo che il giovane hair stylist per l’ennesima volta ha detto che vorrebbe tornare a casa sua, la moglie di Bradford è letteralmente sbottata:

Ma perché tu fai dei discorsi fanno cadere le braccia. "No io non vedo l’ora di andare a casa". Senti amo dici queste cose da quattro mesi, quando sei contentissimo di rimanere qua. Quando sento questi discorsi mi viene la pelle d’oca. Amo la porta rossa è lì. [...] A me queste cose "voglio uscire, voglio uscire" sono tutte parac***te, io preferisco la sincerità.

Un pensiero che è stato condiviso anche da molti telespettatori. Alfonso Signorini riprenderà l'argomento in puntata? Ricordiamo che l'appuntamento con i concorrenti della settima edizione del Gf Vip è per stasera in prima serata su Canale 5.

