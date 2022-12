Grande Fratello Vip, Giaele De Donà gelosa di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini (VIDEO)

Gossip TV

Giaele De Donà commenta il rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello Vip.

Giaele De Donà e Oriana Marzoli hanno gravitato attorno ad Antonino Spinalbese durante il loro percorso nella casa del Grande Fratello Vip, e la bella stilista sembra tenere ancora molto all’ex di Belen, al punto da osservarlo con sempre più insistenza durante le interazioni con Ginevra Lamborghini. Si tratta di gelosia?

Grande Fratello Vip, Giaele commenta il rapporto tra Antonino e Ginevra?

Nella casa del Grande Fratello Vip sembra che il ruolo di bello e dannato sia stato affidato definitivamente ad Antonino Spinalbese, avvenente ex di Belen Rodriguez nonché padre della secondogenita della showgirl, Luna Marì. L’hair-stylist, infatti, ha gravitato attorno a diverse donne della casa suscitando l’attenzione di Antonella Fiordelisi, che ha poi ripiegato per Edoardo Donnamaria vedendosi completamente rifiutata, di Giaele De Donà con la quale non è successo nulla di troppo spinto a causa dell’intervento del marito di lei.

Antonino ha trascorso una notte di passione sotto le coperte con Oriana Marzoli, per poi scaricarla tra un mare di polemiche, e si è detto sempre attratto e interessato a Ginevra Lamborghini. Lei, squalificata e poi osannata nello studio del GF Vip, è tornata a Cinecittà per una settimana anche se non in veste di concorrente, anche per chiarire cosa la lega a Spinalbese dato che sembra che sia felicemente fidanzata fuori la casa. La vicinanza tra i due assume note che si colorano di sentimenti ben diversi dall’amicizia e Giaele non ha potuto non notarlo.

“Prima che lei fosse qui non c’era stato nulla, adesso quando vedo lui ogni tanto dico ‘cavolo però le piace veramente’. Perché si vede che si comporta in modo diverso, lui le ha preparato le uova per colazione e quando lei è arrivata ha fatto finta di non averle fatte lui per non prendersi il merito. Prima abbiamo parlato e gli ho chiesto di Ginevra, e mi ha ammesso che è sereno ma non sta cercando moglie, ma se trova una persona con cui sta bene non dice di no”.

Giaele ha raccontato i suoi dubbi a Oriana, altra donna dello spizzichino, che ha confermato di aver visto un’intesa molto particolare tra Antonino e Ginevra ma di non volersi sbilanciare. Del resto, sebbene vi siano tanti fan di questa coppia, ci sono anche tanti telespettatori che credono che Spinalbese, che ha fatto infuriare Edoardo Donnamaria, stia fingendo interesse visto il ruolo di rilevanza che Lamborghini ha strappato in studio con la benedizione di Alfonso Signorini.

