Grande Fratello Vip, furia di Edoardo Donnamaria contro Antonino: "Fuori l’avrei menato o denunciato"

Il durissimo affronto di Edoardo nei confronti di Spinalbese. Nuove scintille al Grande Fratello Vip.

Al Grande Fratello Vip,sono riemerse vecchie questioni mai del tutto risolte tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. Per il giovane romano, l'astio nei confronti dell'hair stylist non avrebbe nulla a che fare con Antonella Fiordelisi, ma avrebbe una ragione ben più grave che Edoardo non ha voluto svelare.

Gf Vip, Edoardo lancia accuse molto gravi nei confronti di Antonino

Parlando con Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, Donnamaria ha persino dichiarato che fuori dalla Casa del Gf Vip lo avrebbe menato o denunciato.

“A me come persone non piace per nulla e ci sono cose forti per cui lo dico adesso - ha dichiarato il volto di Forum, come riportato da Biccy - Nonostante quello che mi aveva fatto mi ero pure riavvicinato. Poi mi ha sbroccato ancora ed ha provato a farmi passare dalla parte del torto. Lui pensa di avere qualcosa da recriminare nei miei confronti quando sono io che ho subito."

"Antonino per me vale poco, non c’è competizione, lui per me vale zero, zero, ma zero. Per me è una persona di una cattiveria che fa paura. Lui ha fatto cose molto gravi. E queste cose brutte che penso di lui non derivano dalle scemenze che ha fatto con Antonella per infastidirmi. Io non sono fatto così, non vado in bestia per una cosa sola, ma c’è altro."

"Ti posso solo dire che ha fatto cose pesantissime e non esagero - ha continuato Edoardo - non è che mi sfogo, sono molto lucido. Fuori di qui se fossero successe certe cose le alternative erano due: o je menavo o lo denunciavo! Solo queste due soluzioni avrei avuto. E lui si attacca al fatto che gli ho detto che è un po**o. Senti Oriana a te non l’avevo mai detto, ma adesso lo dico pure a te. Sappiamo quello che avete fatto sotto le coperte e che il giorno dopo era più freddo. Poi la cosa della figlia e lui fa ‘ah ecco allora tu non sei sensibile e io mi allontano, non sei la donna per me’. Quello lì voleva solo sc****ti e poi mandarti a quel paese. Non c’è da girarci intorno e tirare in ballo la sensibilità e la profondità di una donna. Lui aveva un solo scopo e ha avuto quello che cercava”

Tutto farebbe presagire che esploderà una nuova lite tra i due gieffini, che non si sono mai riusciti a sopportare all'interno del grande loft di Cinecittà.

