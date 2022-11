Grande Fratello Vip, Giaele De Donà confessa: "Ho vissuto una storia malata, legame finito malissimo"

Gossip TV

Giaele De Donà svela alcuni retroscena inediti riguardanti la sua vita sentimentale.

Tempo di confessioni per Sofia Giaele De Donà al Grande Fratello Vip. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5, la concorrente della settima edizione ha confessato nella Casa di aver vissuto in passato un rapporto malato, che gli ha fatto cambiare completamente idea sull’amore.

Il passato doloroso di Giaele De Donà

Giaele De Donà è una delle concorrenti più discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza continua a stare al centro delle dinamiche della Casa per il suo rapporto ambiguo con Antonino Spinalbese. Rapporto che stava anche per mettere in crisi il matrimonio con Bradford.

Stando a quanto riportato da Biccy, Giaele nasconderebbe un vissuto ben più profondo e drammatico. La concorrente del Gf Vip 7, infatti, avrebbe rivelato nella Casa di aver vissuto un rapporto malato in passato che l'ha segnata:

Chi ha iniziato a volere la coppia aperta? Insieme, io avevo 18 anni ero piccola e mi andava benissimo questa impostazione. Lui può andare con altre quando vuole. Io gli prendo il telefono e gli leggo i messaggi tranquillamente. Vedo che magari fa i complimenti ecc, ma se dovessi leggere che parla di sentimenti mi arrabbierei. Poi possiamo anche divertirci insieme. Io però sono sempre aperta ai cambiamenti. Se a mio marito questa cosa dell’amore libero non va più bene io cambio. Io però mi sono sempre divertita superficialmente. Non sono mai arrivata a provare un interesse, la prima volta è successa con Antonino. Per questo lui avrà pensato che poteva perdermi. Però chiarisco che ciò che provo per Brad è molto più forte di quello che ho sentito per Antonino. In più con Anto secondo me gioca tanto il fatto che so che non lo posso avere. La lettera di Brad mi ha riportato alla realtà.

Prima di Brad ho avuto una storia totalmente malata e perversa. Questo legame è finito malissimo - ha ammesso Giaele - Gelosia, ossessione ed è arrivato alle mani. Io mi sono detta ‘non voglio mai più una cosa così’. Mi ha fatto venire il vomito. La prima volta che uno ti picchia basta, tanto poi non cambiano. Brad non mi ha mai urlato addosso, non mi ha mai detto mezza parola sbagliata. Mai alzato la voce, mai. Questa cosa mi ha fatto innamorare di lui. Quella con mio marito è una storia tranquillissima, a parte che per voi la cosa dell’amore libero è strana.

