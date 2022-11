Grande Fratello Vip, lo sfogo di Luca Salatino: "Devo reagire, devo essere forte per lei"

Gossip TV

Luca Salatino si lascia andare a un nuovo sfogo al Gf Vip dopo l'incontro con Soraia Ceruti.

Stasera, lunedì 14 novembre 2022, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Luca Salatino si è lasciato andare a un nuovo sfogo in cui ha esternato la sua volontà di reagire e continuare il suo percorso nella famosa Casa di Cinecittà.

Luca Salatino non molla: la confessione al Gf Vip

Sono stati giorni difficili per Luca Salatino al Grande Fratello Vip. Come riporta Isa e Chia, dopo aver incontrato la sua fidanzata Soraia Ceruti nel corso dell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, il cuoco romano è crollato e annunciato ai suoi compagni di voler abbandonare definitivamente il gioco. L'allarme è rientrato solamente qualche ora fa quando, parlando con Sarah Altobello, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato:

Mi devo tirare su, devo reagire, mamma mia la mattina muoio, la sera sai no, la sera so che sta passando il giorno, ieri stavo bene. Sai che c’è Sarah? Lo devo fare per lei, lo sprint l’ho fatto mi mancano le settimane mie, una settimana passa tra una settimana mi dico passa un’altra settimana. Tanto la settimana vola, devo essere forte per lei.

Lo so che uno da fuori può dire “ma guarda questo” è difficile. Averla rivista mi ha sì turbato - ha confessato Salatino ripensando all'incontro con Soraia al Gf Vip - E’ bello pure a star così, turbato, lo sto facendo per noi. Mi sono messo una meta. Un punto di arrivo. Calcola che comunque già sono passati 60 giorni.

