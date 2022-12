Grande Fratello Vip, George Ciupilan innamorato?: "L'avrei voluta come nuova concorrente"

Gossip TV

La confessione di George Ciupilan sulla sua ex Samara.

George Ciupilan è ancora innamorato di Samara Tramontana. Poche ore dopo la puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Charlie Gnocchi, il giovane e amato influencer ha deciso di aprire il suo cuore e rivelare a Luca Onestini di provare ancora qualcosa di forte per la sua ex fidanzata.

George Ciupilan ancora innamorato della sua ex Samara

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 19 dicembre 2022 su Canale 5, George Ciupilan ha rivisto la sua ex fidanzata. Samara Tramontana, accusata di averlo tradito, ha deciso di entrare nella Casa di Cinecittà e chiedergli scusa per come è finita la loro storia d'amore. Un incontro che ha letteralmente spiazzato il giovane concorrente che, dopo la diretta, ha confessato di provare ancora dei sentimenti per lei:

Sono felice che ci sia, ma io devo capire se è fidanzata o single. Mi sembrava inopportuno chiederle se era occupata o meno. Non mi è venuto da chiederglielo in diretta davanti a tutti. Se mi piace ancora? certo poi lei è una bella ragazza. Se sento qualcosa? Ti rispondo dicendoti che l’avrei voluta come nuova concorrente, mi avrebbe capovolto l’esperienza. Con una ragazza così dentro… Con una che mi piace e la conosco, cambia il gioco. A mente fredda le avrei chiesto ‘sei ancora fidanzata?’. Sì adesso lo chiederei senza problemi. Lo scoprirò quando uscirà allora. Sono nel pallone e non me l’aspettavo questa sorpresa. Quando una cosa non te l’aspetti è così. Se mi batteva il cuore quando l’ho vista? Adesso non esageriamo dai Luca quanto ti piace mettere il dito nella piaga ormai ti conosco. Ha detto delle bellissime cose, accetto le scuse e sono felice.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di George, Luca ha voluto dargli dei consigli:

Dai ammetti che non ti è mai passata! Si vedeva come la guardavi, eri emozionatissimo. Tranquillo che vi rimetterete insieme. Lei è venuta qui e questo vuol dire qualcosa. Poi ti faceva capire che ti aspetta fuori quindi significa che per te c’è. Se è fidanzata? Ma no! Ok che tu non glielo hai chiesto, ma se è arrivata qui davanti a te e ti ha fatto capire determinate cose significa che ti vuole.

