Grande Fratello Vip, fuori dalla Casa urlano che Alex Belli rientrerà nel reality, le strane reazioni dei concorrenti

Tra pochi giorni, Alex Belli rientrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. L'annuncio, è stato dato dato da Alfonso Signorini nel corso del quarantesimo appuntamento con il reality show. Alex si troverebbe in albergo per completare il periodo di quarantena finito il quale, tornerà nella Casa, dopo essere stato squalificato nella ventisettesima puntata.

Quello che doveva essere un colpo di scena per tutti i gli attuali concorrenti è stato vanificato dalle urla che sono state ascoltate in giardino nel corso di questo pomeriggio. Poco vicino al grande loft di Cinecittà, qualcuno ha infatti gridato queste parole rivolgendosi alla moglie di Belli:

Delia stai attenta, Alex rientra.

La Duran si trovava in giardino con Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo e, dopo aver udito queste parole, è sembrata molto pensierosa. Le sue compagne, invece, non sono rimaste sorprese. Ma non è finita qui.

Soleil Sorge ha ammesso che lo sapeva già e che glielo aveva riferito proprio Alex. Alessandro Basciano, invece, ha detto che era al già al corrente di tutto perché glielo aveva riferito Gianluca.

Al popolo del web, queste reazioni non sono affatto sfuggite, domandandosi come mai, ormai, i Vipponi siano sempre al corrente di tutto. Non sono mancate polemiche anche su come e quando Belli abbia parlato con Soleil per dirle che sarebbe tornato in Casa. La Sorge pare che era stata già informata quando Alex era ancoracasa. Pare infatti che avesse delle questioni lavorative urgenti per poi fare ritorno in un secondo momento.

Tra le reazioni, da segnalare anche quella di Lulù Selassiè, del tutto contraria al ritorno di Belli, anche perché, come prevedibile, i riflettori saranno tutti puntati sul triangolo Soleil, Duran, Alex."Hanno detto che rientraAlex. Non è giusto, allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale con i parenti e poi rientravamo" ,ha commentato Lulù.

